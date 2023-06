Kiko Matamoros hace un desaire velado a 'Mía es la venganza' y lanza un alegato en defensa de 'Sálvame'

Continúa el fuego cruzado entre Sálvame y Mía es la venganza, la serie que ha sustituido en parrilla a la franja de Sálvame Limón. Y unos días después de las polémicas declaraciones de Armando del Río, protagonista de la ficción de Telecinco, sobre la desaparición del mítico formato de corazón de Mediaset (con la consecuente réplica del programa, burlándose de la “prolífica carrera” del actor), ha sido Kiko Matamoros el último en mover ficha.

Armando del Río contesta a 'Sálvame' tras su intento de "humillar": "Bastante tenemos los titiriteros con sobrevivir"

Más

Este miércoles, el tertuliano reapareció en plató por primera vez tras la confesión personal realizada por Kiko Hernández un día antes, declarando su amor a Fran Antón y resolviendo las dudas del culebrón sobre su supuesta boda. Tras visionar las imágenes de lo ocurrido la tarde anterior, Terelu Campos dio la palabra a Matamoros para que compartiese con los espectadores sus primeras impresiones sobre lo vivido en el programa con su compañero y amigo.

La pulla de Kiko Matamoros a 'Mía es la venganza'

El colaborador opinó sobre la “liberación” de Kiko Hernández, aprovechando la ocasión para hacer un irónico desaire a Mía es la venganza. “Mentí a los compañeros. Les he dicho que estuve leyendo ayer por la tarde y efectivamente estuve leyendo, pero sólo desde que acabó el informativo hasta que empezó Sálvame”, matizó Kiko Matamoros, acotando con precisión la franja de emisión de la nueva serie de Mediaset. En ese momento, se desataron algunas risas por parte de otros rostros del programa, como Lydia Lozano.

“Leía El padre de tus hijos, de Daniel Gascón, que se la recomiendo a todo el mundo. Y ya cuando empezó Sálvame, porque sabía lo que se avecinaba, no me despegué ni cero segundos del programa porque intuía lo que se venía. Después de esto le mandé un mensaje a Kiko con todo el cariño, amor y respeto que le tengo, al que para mí ha sido el mejor compañero de programa que he tenido”, siguió diciendo el tertuliano, que quiso también lanzar un alegato en defensa del formato.

De esta manera, Matamoros contestaba con ironía a la polémica frase de Armando del Río en una entrevista en la que aseguró que “hay que cambiar un poco el chip en este país, y dejar temas de Sálvame para ver una serie diaria o leer un libro”.

Matamoros defiende 'Sálvame'

“Estoy orgulloso de él, del programa y de la función que ha cumplido este programa en muchas direcciones. Me parece un broche perfecto para decir adiós con este alegato a la libertad, al derecho de elegir y al derecho de conducir tu vida por los caminos que tú creas más convenientes y más interesantes”, defendió.

“Fundamentalmente, lo que vi en este plató fue un derroche de amor, cariño y respeto, por parte de él y por parte de sus compañeros. También por parte de la gente, que nos han contado que hasta en los hospitales la gente se puso a aplaudir al escuchar la confesión de Kiko. Es tan bonito esto, estoy tan orgulloso de los compañeros que tengo en general, y particularmente de Kiko Hernández. Me encanta que haya dado este paso y lo haya dado cuando lo ha creído conveniente. Estoy deseando que llegue septiembre para ir de boda”, sentenció.