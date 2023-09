Lequio, emocionado con 'El musical de tu vida' de Ana Obregón: “La muerte de un hijo no se supera nunca”

Hace meses, Alessandro Lequio ya manifestó su negativa a hablar sobre la muerte de su hijo, Aless Lequio, en 2020 a causa del cáncer, y sobre el proceso de gestación subrogada de una niña con carga genética de este, Ana Sandra, que emprendió Ana Obregón. Eso derivó en momentos de tensión con su exmujer durante la vuelta de esta a España, para presentar el libro que había escrito en honor a Aless.

Este jueves, en Vamos a ver, el aristócrata procuró mantener su actitud habitual cada vez que sale el tema a colación, aunque sí dejó algunas palabras conciliadoras y, sobre todo, muy emocionadas, dirigidas a Obregón. “Ana lleva casi 50 años en los medios, éxito tras éxito en televisión, es una trabajadora nata”, afirmó después de que el nuevo magacín matinal de Telecinco recuperase algunos fragmentos de El musical de tu vida, que tuvo en su estreno a la otrora presentadora de Qué apostamos como primera homenajeada.

El tono se ensombreció cuando se comentaron las palabras que la televisiva dejó sobre el trauma del fallecimiento de Aless. Joaquín Prat era el primero en mostrarse muy sensible a las imágenes. Lequio tomaba la palabra. “He sido muy claro desde el primer momento. Ana fue la mejor madre que pudo tener mi hijo, no me cansaré de repetirlo... De la misma manera que voy a decir que no voy a hablar de nada que tenga que ver con mi hijo”.

“La muerte de un hijo no se supera nunca”

Prat consideró “perfectamente respetable” esta actitud, antes de decir que “de las ausencias no te cura nadie”. Pepe del Real había tomado la palabra para aplaudir que Obregón pudiera recuperar la alegría y salir adelante, algo a lo que Lequio, muy afectado, respondió: “Siento discrepar, pero... La muerte de un hijo no se supera nunca. Nunca. Es una herida que no cicatriza”.

Del Real quiso argumentar que la situación actual, con Ana Sandra, y el cariño generalizado podía suponer “un alivio” para Obregón. El italiano, al borde de las lágrimas, negó con la cabeza. “Nadie que haya perdido a un hijo es el de antes”, reiteró el presentador, que sí reconoció la actitud más alegre que tuvo la actriz y bióloga en El musical de tu vida.

Con un rictus triste, Lequio se mantuvo callado durante el resto del segmento.