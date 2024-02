Lucía Dominguín critica la serie sobre Miguel Bosé: “No la puedo ver, lo reconozco”

A Lucía Dominguín no le gusta la serie biográfica que se ha hecho sobre la vida de su hermano Miguel Bosé. Hace casi un año que Bosé se estrenó en la plataforma SkyShowtime, y tres meses desde que Telecinco la proyectó en abierto para todo el público. Ahora, la hermana del cantante confiesa que, aunque la serie cuente con el beneplácito del protagonista, a ella no le hace demasiada gracia.

“No la puedo ver, lo reconozco”, ha dicho en una entrevista con el programa No le mientas a Pinocchio de la que se hace eco Europa Press. La empresaria cree que existen diferencias notables entre la serie y la vida real. “Veo a mi madre representada por una persona que no es mi madre, con unos vestidos que no se ponía mi madre. Veo a mi padre tan déspota y tan machista... Yo no lo he vivido así”, asegura.

No es así cómo ella recuerda su pasado, por lo que prefiere no adulterar su memoria con esta producción dirigida y creada por Nacho Faerna: “Está contando una vida, pero no es la mía, y yo no quiero. Tengo mis recuerdos y son bonitos”, insiste.

Por último, si tuviera que elegir, la hermana del protagonista se queda con la docuserie Bosé Renacido, estrenada en Movistar Plus+ a principios de septiembre: “Me gusta más el documental este que la serie, que no la puedo ver, lo reconozco”.