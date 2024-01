Los momentazos de los Emmy 2023: del “gracias a los malvados gais” de Jennifer Coolidge a las reuniones de míticas series

Los Premios Emmy celebraron este lunes su 75 edición. Lo hicieron con cuatro meses de retraso por las huelgas de Hollywood y reconociendo a Succession, The Bear y Bronca (Beef) como las mejores series de 2023. Además, la Academia estadounidense de Televisión aprovechó los tres cuartos de siglo de sus grandes galardones para celebrar una noche especial en torno a los mismos, organizando sobre el escenario multitud de reuniones televisivas, a cada cual más nostálgica.

Por ejemplo, la de Ally McBeal, que sirvió para juntar en el escenario a Calista Flockhart, Greg Germann, Peter MacNicol y Gil Bellows, que aparecieron bailando al ritmo de You’re the First, the Last, My Everything, de Barry White.

Lorraine Bracco y Michael Imperioli aparecieron juntos para conmemorar el 25 aniversario de Los Soprano, que se produjo el pasado 10 de enero. Por su parte, Ellen Pompeo, James Pickens Jr., Chandra Wilson, Justin Chambers se subieron al escenario para tener su propia reunión de Anatomía de Grey con Katherine Heigl, que dejó atrás las rencillas que tuvo en el pasado con la longeva serie médica de ABC.

La reunión de Cheers, con Ted Danson, Rhea Perlman, Kelsey Grammer, John Ratzenberger y George Wendt fue otro de los grandes momentos de la noche. Los cinco, como no podía ser de otra manera, aparecieron como si estuvieran en el bar de la mítica comedia.

Jennifer Coolidge agradeció su Emmy a “los malvados gais”

Reuniones aparte, la gala de los Emmy dejó otras intervenciones a destacar. Destacamos dos. La primera, el agradecimiento a Jennifer Coolidge a “los malvados gais” tras ganar el premio a la Mejor actriz de reparto en una serie drama por su trabajo en The White Lotus. Fue un claro guiño a la ya célebre frase que Tanya, su personaje, pronuncia en la segunda temporada de la serie de HBO: “Estos gais están intentando matarme”.

El segundo momento lo protagonizó Christina Applegate, que recibió una de las grandes ovaciones de la noche. La actriz reapareció después de anunciar, en 2021, que le habían diagnosticado esclerosis múltiple. La actriz de Matrimonio con hijos y Dead To Me apareció sobre el escenario con un bastón y mucho sentido del humor. “Oh dios mío, me estáis avergonzando totalmente con la discapacidad al poneros de pie, pero vale”, bromeó la intérprete, que lanzó otra broma cuando comenzó a hablar y recibir una segunda ovación: “No tenemos que aplaudir cada vez que hago algo”.

Christina Applegate gets a standing oviation when presenting. (🎥:Courtesy of the Television Academy and FOX) pic.twitter.com/yQXWJFmymx — Entertainment Tonight (@etnow) 16 de enero de 2024

Por último, toca hablar de dos besos. Por un lado, el que se dieron Brian Cox y Kieran Culkin, padre e hijo en Succession, después de que el segundo ganara el Emmy a Mejor actor de drama por su papel de Roman Roy en la multipremiada ficción de HBO. Y por el otro, el que Ebon Moss-Bachrach dio a Matty Matheson cuando ambos celebraron sobre el escenario que The Bear se había llevado el Emmy a Mejor serie de comedia.