Olvido Hormigos pierde su batalla judicial con Alessandro Lequio en el Supremo y deberá pagarle 60.000 euros

Olvido Hormigos hizo una reaparición en Telecinco a mediados de enero, tras varios años de ausencia y una vez recuperada su antigua vida en Los Yébenes. Poco después de esa entrevista en De Viernes, conocemos una derrota la exedil del municipio sufre un varapalo legal que se remonta a sus años de exposición televisiva.

Hormigos ha sido condenada por el Tribunal Supremo a pagar 60.000 euros a Alessandro Lequio y a su esposa, María Palacios, por intromisión legítima en el derecho al honor, según recoge Informalia.

Los hechos que fueron objeto de demanda nos llevan a 2017, cuando Hormigos aún era una presencia más o menos recurrente en Mediaset. La exconcursante de GH VIP aseguró en varios medios haber mantenido encuentros íntimos con el colaborador de Vamos a ver, habiendo sido uno de ellos en la casa de este.

Tras ello, Lequio interpuso una demanda. Siete años después, se resuelve de forma definitiva el conflicto. Hormigos deberá pagar 60.000 euros al matrimonio, así como encargarse de las costas judiciales.

Hormigos reapareció este enero en 'Vamos a ver'

Como decíamos, De Viernes contó recientemente con la exconcejal de Los Yébenes, que desde el comienzo de la presente década abandonó de forma casi total los medios de comunicación. Se convirtió sin esperarlo en un personaje público después de que se filtrase un vídeo erótico privado, dirigido a otro hombre con quien mantuvo un affaire, y empezó a ser asidua a los platós de Telecinco.

Participó en Mira quién salta, Campamento de verano, GH VIP 3 y Mujeres y Hombres y Viceversa, además de prodigarse por Sálvame. A partir de 2019, su presencia en medios se redujo hasta desaparecer. Hormigos contaba en el magacín de los viernes de Telecinco que había regresado a su municipio, para trabajar en el Ayuntamiento, y vivía tranquila de nuevo junto a su marido.

“Ahora lo veo todo y digo que hay cosas que no lo haría nunca. Me arrepiento y avergüenzo mucho. Me duele mucho el daño que hice a mi familia”, reconoció.