Pilar Rahola entra en “brote republicano” y estalla contra Froilán desde 'Todo es mentira': “¡Qué asco de tipo!”

Pilar Rahola ha aprovechado este miércoles su presencia en el plató de Todo es mentira para cargar contra Froilán, sobrino del rey Felipe VI, por las últimas noticias sobre su próxima mudanza a Dubái. La tertuliana ha estallado en directo, con un duro alegato contra el cuarto en la línea de sucesión al trono español.

'Todo es mentira' dedica su emisión del jueves a un compañero fallecido: "Este programa es para su familia"

Más

“Este es el apartado de gandules, ¿no?”, empezó diciendo con sorna después de que Marta Flich introdujese el tema. “¡Es que a mí esto me saca de quicio! Con la cantidad de jóvenes de su edad que se matan a estudiar, a trabajar, para conseguir una vivienda, y este solo sabe vivir, ir de fiesta y hacer el vago más absoluto”, ha denunciado, ya muy seria.

El programa lanzó entonces una simpática música, intentando restar dureza a las declaraciones de la catalana: “¡Que no son más gandules porque no se entrenan! ¡Gandules! ¡Farrosos!”, insistió encendida mientras la abogada Montse Suárez la frenaba. “Oye, Pilar, no. No metas a todos en el mismo saco”, le pidió.

Rahola, contra Froilán: “¡Joder! ¡Qué asco de tipo”

“Si tienes el privilegio de nacer en una familia real, que lo tienes todo pagado desde el minuto uno, con una fortuna, dedícate a algo serio. Dedícate a aprender alguna cosa. Ayuda a los hermanitos de alguien. ¡Eah, ya! ¡Qué asco de tipo!”, exclamó Rahola, que volvía a encontrarse la réplica de la letrada. “No estoy de acuerdo con meter a todos en el mismo saco. Es verdad que en Marbella estaba en una villa con piscina, pero no cometamos el error... ¡Pilar, respira!”, decía Suárez a su compañera.

Finalmente, las tertulianas encontraron puntos en común: “Mi opinión es que es un vago, desde luego. Eso está claro y es la imagen que está dando. Va a acabar muy mal, como el exmarido de la infanta Cristina”, acabó reconociendo Montse Suárez. “De momento, se va con el abuelito, que ese sí es un fugado. El abuelito colocando a los nietos vagos”, volvía a la carga Rahola.

Marta Flich interrumpió la disputa para corregirle: “El abuelito no es un fugado, está en Sanxenxo”, matizó con sorna. “Bueno, es que al abuelito le perdonan todo”, contraatacó Rahola, a la que Suárez le pidió una vez más que “no entre en brote”. “Bueno, es un brote republicano. Déjamelo”, concluyó con humor la catalana.