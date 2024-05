'La Resistencia' paseó sobre un tanque a Jorge Ponce por pleno Madrid: “¡Ha llegado el golpe de estado!”

Como el afilador, pero con un tanque. Así que el grito de guerra (nunca mejor dicho) estaba claro: “¡Ha llegado a su barrio el golpe de estado!”. Por mitad de la Gran Vía de Madrid, así sorprendió Jorge Ponce en el programa de este jueves de La Resistencia.

“Esto es como lo de antes, esto con Franco sí pasaba”, siguió gritando el cómico, mientras el tanque avanzaba por la icónica calle de la capital. “Un tanque que se puede meter en Madrid Central, claro que sí. Contamina más la silla de Echenique”, dijo luego Ponce destacando que tenía la etiqueta Eco que les permitía circular, antes de empezar a cantar “tenía tanque, que darte... tanto tanque, que contarte... tenía un cañón, cargado para ti...” al ritmo de la canción de Nena Daconte.

Además, el cómico se adelantó a las posibles críticas: “Para la gente que diga: no me parece bien, no sé yo eso de sacar un tanque a la calle para hacer bromas. Lo malo es sacar un tanque a la calle en serio”.

Su recorrido por Madrid les llevó primero a cruzarse con un coche de Policía, que se detuvo momentáneamente a su lado pero siguió adelante; y después de poner un clavel en la boca del cañón, a llegar a la rotonda de Cibeles y al Ayuntamiento de Madrid, donde Jorge Ponce llamó al alcalde Martínez Almeida: “¡José Luis! ¡Bájate a jugar, hombre!”. Y al final, terminó barajando aprovechar el paseo para ir a El Hormiguero.