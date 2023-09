Sandra Barneda defiende a Alejandra Rubio tras las críticas por retomar su trabajo en Telecinco: “La vida continúa”

Tras la muerte de María Teresa Campos, algunos espectadores han dirigido sus críticas hacia su nieta Alejandra Rubio por reincorporarse a su trabajo en Así es la vida. Unos comentarios ante los que la misma hija de Terelu se defendió en redes sociales, y por los que Sandra Barneda saltó este martes al recibir a su colaboradora de vuelta en el programa de Telecinco.

Sandra Barneda se mete "en un jardín" al proteger a su equipo de 'Así es la vida', ¿en respuesta a Jorge Javier?

Más

“A veces parece que uno no puede sonreír aunque lo esté pasando mal”, comenzó diciendo la presentadora de Mediaset, tras saludar a la joven y preguntarle cómo está sobrellevando estos momentos complicados y en concreto, las críticas recibidas por retomar su colaboración en televisión. “No suelo entrar en nada de esto, pero ayer aluciné un poco. Por eso me he pronunciado”, respondió Alejandra.

En esas, Barneda tomó la palabra y condenó el comportamiento de parte de la audiencia: “A veces ponemos el ojo crítico donde no debemos ponerlo. Esa frase de 'la profesión va por dentro', en tu caso es como cualquier familiar que ha perdido a una abuela o a una madre y la vida continúa. Te lo dije al principio, 'show must go on' porque tiene que continuar”, la animó, defendiendo que “la tristeza no tiene un vestido particular, hay gente que la muestra a través de la mirada, otra de la ira, otra de la hiperactividad, y otra gente que dice 'mira, tengo que seguir viviendo'”.

La presentadora de Telecinco se mostró indignada por las críticas que le han llegado a Alejandra Rubio: “Esto me ha molestado bastante porque conozco lo mal que lo estás pasando y creo que a veces somos muy injustos y escribimos cosas que no deberíamos y tendríamos que pensar antes”. “Vamos a trabajar un poquito más la empatía”, agregó el copresentador César Muñoz, mientras Barneda zanjó: “¿También me van a decir cómo tengo que estar triste?”.

Alejandra, sobre su madre Terelu: “Está fastidiada”

En el transcurso del programa, la presentadora de Así es la vida aprovechó para preguntar a Alejandra Rubio cómo está su familia tras despedir a María Teresa en Málaga: “Mi madre está fastidiada. Hablo con ella diez veces al día, la voy llamando a ver qué tal. Le van a venir fenomenal estos días en Málaga con sus amigos de toda la vida y la familia para despejarse con ellos”, desveló.

Sandra Barneda opinó que a Terelu “le ha sobrepasado la tristeza”, ante lo que su hija dijo: “A mí me da cosa cuando acabe todo esto, es por lo que estoy preocupada. Todavía queda el funeral de Madrid y me da cosa. En cuanto pare estaremos ahí con ella y con Carmen”.

Sobre su tía Carmen Borrego, Alejandra comentó que aunque “tiene otro carácter, también lo está pasando mal”. “Está más organizando, más pendiente, y mi madre está más plof”.