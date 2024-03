Sorpresa en 'Atrapa un millón' con los planes de boda de una pareja: “No estaba informado de esto”

Atrapa un millón entregó este sábado uno de esos premios que, sin pretenderlo, pueden provocar una boda. Sara y Miguel no se hicieron millonarios pero se llevaron un buen pellizco, uno lo suficientemente grande como para precipitar los acontecimientos.

“Nos conocimos en el instituto, éramos mejores amigos... y al final surgió el amor”, comentaron al empezar el programa. Nueve años después estaban en Antena 3 persiguiendo la suerte para montar una casa rural en Galicia, su tierra.

“¿No estáis casados?”, les preguntó el presentador, Juanra Bonet. “No, todo va a depender de lo que sobre de la casa rural”, soltó ella muy segura. “¡Qué me dices!”, exclamó él: “No estaba informado de esto”, dijo entre risas. Sara no reculó. Hizo justamente lo contrario: “Luego hablamos. No hace falta informarte, te doy fecha y hora... y ya”.

Al presentador le hizo gracia la situación: “Un momento, ¿le estás pidiendo la mano aquí y ahora?”. “No, no”, aclaró la concursante, “le estoy diciendo que nos vamos a casar, no le estoy pidiendo nada”.

Entre el público se escuchó el típico “¡viva los novios!” que, quién sabe, quizá se repita muy pronto en el pueblo gallego de esta pareja. Todo dependerá de cuánto dinero les sobre de los 100.000 euros que se llevaron a casa.