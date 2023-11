Terelu avanza que “a algún compañero no le han gustado” los comentarios de Jorge Javier de 'Sálvese quien pueda'

Hace una semana, Jorge Javier Vázquez no dudó en hacer su particular reseña de ¡Sálvese quien pueda!, solo pocos días después del estreno. Justo siete días después, y en el mismo emplazamiento, la revista Semana, Terelu Campos ha respondido a las palabras de su excompañero.

“La crítica no es buena cuando se insulta, pero sí lo es cuando se hace sanamente, instruye y construye”, comienza diciendo la televisiva en su bitácora en la publicación rosa, donde recuerda que Vázquez se encuentra “fuera de España, descansando”, pero que la llamó para incluso recitarle las palabras que le había dedicado en su análisis a título personal. “Solo me lee la primera línea en la que habla de Lisboa. Él sabe que amo esa ciudad y su decadencia. Eso me despierta la curiosidad y el deseo de que llegara el pasado miércoles para leer sus palabras en esta revista”, explica.

“Ahí descubrí que ha hecho un retrato majestuoso de cada uno de los componentes de Sálvese quien pueda. Eso es el producto de no solo haber trabajado tantos años juntos, sino de haber tenido interés por saber cómo somos cada uno, en qué flaqueamos y ante qué nos hacemos fuertes”, comenta, aunque a la vez siembra la duda.

“A algún compañero no le han gustado mucho sus palabras”

“Me ha llegado el rumor de que a algún compañero no le han gustado mucho sus palabras”, avisa, aunque sin señalar la identidad de quien se ha sentido aludido, o aludida, por los comentarios. “Me llama la atención, porque si Jorge tiene algo es habernos dicho a la cara lo que piensa de nosotros y lo que significamos para él personal y profesionalmente”.

Cabe decir que el menos beneficiado por el juicio de Vázquez fue Kiko Hernández. A este ya le dedicó duras palabras en la distancia, a cuenta de su declaración de homosexualidad en la recta final de Sálvame y su posterior boda con Fran Antón. “Desde que Fran apareció en su vida lleva ese nombre tatuado en la mente, en el corazón y en cada uno de los poros de su cuerpo. Y todo lo que sea él no existe. De ahí que en los tres episodios del reality Kiko no logre encontrar el tono”, escribió el showman.

En todo caso, Terelu aprovecha esto para hacer su particular reflexión sobre el universo de La Fábrica de la Tele. “La gente cree conocernos, y es verdad que conocen gran parte de nosotros. Pero solo el que trabaja con nosotros detrás y delante de las cámaras es consciente de lo que somos para lo bueno y no tan bueno”, continúa Campos, que aprovecha para dar su particular nota a los tres primeros episodios, ahora como espectadora.

Belén Esteban, la mejor para Terelu

“Si a mí me preguntan quién es el mejor de esta aventura, no tengo ninguna duda. La respuesta es Belén Esteban”, proclama sobre la madrileña, aunque también hace menciones especiales.

“Otra de las grandes personas que creo que aportan algo diferente a lo que han hecho a lo largo de su carrera profesional es María Patiño. Y qué decir de ese momento de Lydia Lozano metiéndose en la piscina. Esa imagen formará parte de las antologías y de las hemerotecas del mundo entero”, apunta, y destaca de esta última que “hay cosas que solo las sabe hacer ella, porque las convierte en épicas”.

Por último, anticipa sobre la segunda mitad de la primera temporada de ¡Sálvese quien pueda!: “Si creíais que nos habíais visto en todo nuestro esplendor creo que lo vais a flipar con lo que viene. No sé si porque tengo el recuerdo más cercano, me he sentido más a gusto en México a pesar de los encontronazos que ocurrieron allí. Una recomendación: no vale con verlo solo una vez”, declara y hace una petición. “Así que a por muchas visualizaciones, amigos”.