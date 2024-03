Terelu Campos reapareció en Telecinco para animar a Carmen Borrego: “Solo nosotras sabemos lo que significamos”

El universo de Mediaset vivió una reaparición este martes, en Supervivientes: la de Terelu Campos. Lo hacía 8 meses después de presentar la última entrega de Sálvame junto a María Patiño y Adela González.

Desde entonces, la periodista se había limitado a intervenir por teléfono en Así es la vida, para reprender a Antonio Montero y daba a Y ahora Sonsoles (Antena 3) su primera entrevista tras el fallecimiento de María Teresa Campos. Aunque su relación más estrecha ha sido con la cadena pública por la que fichó como colaboradora de La Plaza, y hasta participó en Bake Off.

Y, aunque en Telecinco se había seguido hablando directa e indirectamente de Terelu, su hija es colaboradora de algunos programas y ahora su hermana Carmen Borrego participa en el reality de aventuras, no fue sido hasta este martes cuando reapareció en la cadena. Lo hacía para dar ánimos a su hermana, apartada de la playa por su estado de salud y a la espera de los resultados médicos.

Por lo que Terelu conectaba por videollamada para cargarle de energía: “¡No sabes cómo estamos todos contigo! Cómo está el chat de la familia... He podido estar delante de nuestro padre, sé que te va a proteger, que mamá también lo está haciendo. Pero de verdad que eres el alma de Supervivientes, no sabes lo que es este país ahora mismo contigo y con este pedazo de programa, de ti se habla para todo. Todavía sé que eres capaz de mucho más, tienes que controlar la mente que es nuestra peor enemiga”, le dijo.

Borrego respondía que está intentando superar el bache con la ayuda de los doctores y la psicóloga pero que se le estaba haciendo duro al estar sola: “Gracias a este programa me he dado cuenta de que soy capaz de mucho más de lo que creía”. Pero se derrumbaba al hablar de su madre: “De repente me veo sola en una playa y creo que me está esperando y me he dado cuenta que no lo está. Que no va a estar nunca. No me está esperando”.

Terelu tragaba saliva para controlar su llanto y continuó animándola: “Sí está, está de otra manera. Sabes lo flipado que estamos todos nosotros con lo que sabemos que eran retos para ti”. La hermana se lo agradeció subrayando lo siguiente para las habladurías: “Que sepa todo el mundo que te quiero a mi lado siempre”.

Terelu lo agradeció: “Eso es algo que tengo claro, nunca lo he dudado. Solo nosotras sabemos lo que significamos la una para la otra”, zanjó emocionada.