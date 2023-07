Risto Mejide convirtió 'Todo Es Mentira' en un 'Chester' con Rufián, que lanzó dardos a Yolanda Díaz y Margallo

Risto Mejide sorprendió este martes a los espectadores de Cuatro al montar un Chester en el plató de Todo es mentira. El presentador propició un 'crossover' entre sus dos programas, sentándose en su famoso sofá para entrevistar a Gabriel Rufián. El publicista explicó que el líder de ERC inauguraba así una nueva sección que llevaría por título '[Nombre del invitado], sin miedo'. En este caso, 'Gabriel Rufián, sin miedo'.

Y, haciendo honor a ese título, el candidato de Esquerra Republicana de Catalunya respondió sin tapujos a todas las preguntas que le fue soltando Risto, con dardos a Yolanda Díaz y a Margallo, y se mojó sobre la entrevista que, unas horas antes, Pedro Sánchez ha concedido a Ana Rosa Quintana.

“Creo que hace bien [Pedro Sánchez], que ha tardado en hacerlo, y me siento relativamente identificado. Siento empatía, porque durante 4 años he sentido que no hacía falta ir a según qué sitios. Cuando han pasado cuatro años, me he dado cuenta. Creo que las izquierdas hemos sufrido ese mal de no ser capaces de ir a todos sitios a explicarnos”, dijo el catalán sobre esa escasez de entrevistas que el presidente del Gobierno ha dado a los medios durante la legislatura.

Rufián lanza nuevos dardos contra Yolanda Díaz

Un día después de asegurar, tal y como recogió elDiario.es, que “Votar a Sumar es votar a una mentira piadosa”, Gabriel Rufián ha 'sumado' nuevas críticas hacia Yolanda Díaz y su formación. Preguntado sobre “quién le da más miedo”, Santiago Abascal o a Yolanda Díaz, el político se decantó por la segunda: “Yolanda, total... Sí, sí. Abascal todo el mundo sabe qué es”, empezó contestando.

“En cambio, Yolanda, el hecho de que deje en la cuneta a gente como Irene Montero simplemente porque le han dicho que así le va a ir mejor, que no se le entienda en según qué cosas... Y lo digo sabiendo que le tiene que ir bien. Todos aquellos que somos conscientes de la alternativa, somos conscientes de que le tiene que ir bien. Pero, dicho esto, a mí me da miedo que no sea lo suficientemente valiente”, siguió expresando.

“Creo que la izquierda tiene que ser valiente porque venimos marcados de casa. Por eso me preocupa más la actitud de la izquierda, del progresismo español, que del fascismo español, porque el fascismo español todo el mundo sabe lo que hay o lo que va a haber”, opinó.

El enganchón “amable” de Rufián con Margallo

Después de quince minutos de entrevista, Risto dio paso a la intervención de sus tertulianos, entre los que se encontraba José Manuel Margallo, quien antes del programa había dicho al presentador que él y Rufián son “amigos”. “Nos hemos respetado personalmente siempre, nos hemos saludado con afecto. Aunque somos plenamente conscientes de que estamos en posiciones antitéticas”, dijo antes de marcar con dureza las diferencias ideológicas entre ambos.

“Me ha dado más hostias que a Waldo”, reaccionó Rufián después de escuchar a Margallo. Acto seguido, quiso reconocerle al exministro del Partido Popular “algo que no había tenido oportunidad de decir”: “En el peor momento, cuando metieron en la cárcel a Oriol Junqueras y compañía, en ese momento casi nadie se acercaba a nosotros. Era una cuestión casi de humanidad, porque eran amigos que habían ido a la cárcel. Solo hubo dos personas que se acercaron: Guillermo Mariscal y Margallo, que era un cargo muy importante del PP”, confesó el invitado antes de lanzar un dardo a su excompañero en el Congreso de los Diputados.

“A mí Margallo me metería en la cárcel, soy consciente de ello, pero lo haría de una forma muy amable”, sentenció entre risas antes de que el aludido expresase que eso lo haría “siempre que lo dictaminase un juez”. “Se agradece ese punto de amabilidad de preguntarnos qué tal estábamos”, concluyó.