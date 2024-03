Úrsula Corberó suma y sigue a nivel mundial: ficha por la nueva adaptación de 'Chacal' junto a Eddie Redmayne

La carrera internacional de Úrsula Corberó sigue adelante con una nueva superproducción internacional. La actriz española ha fichado por The Day of the Jackal, una nueva adaptación audiovisual de la novela Chacal de Frederick Forsyth liderada por Eddie Redmayne para Sky y Peacock, recoge Variety.

El ganador de un Oscar da vida al asesino conocido como Chacal, un papel que antes pasó por manos de Edward Fox en la primera versión cinematográfica, de 1973, y de Bruce Willis, en la de 1997. Lashana Lynch será la agente del MI6 encargada de seguir la pista del elusivo criminal, tomando el relevo de Michael Lonsdale y de Richard Gere.

Corberó, por su lado, dará vida a Nuria, una mujer que conoce la identidad real de Chacal, pero que desconoce de quién se trata realmente. En el reparto también figuran Charles Dance (Juego de tronos), Richard Dormer (también conocido por la adaptación de la obra de George RR Martin), Chukwudi Iwuji (Guardianes de la Galaxia Vol. 3) y Lia Williams (The Crown).

De la nueva adaptación de Chacal se está encargando Ronan Bennett, responasble de Top Boy, mientras que la dirección corre a cargo de Brian Kirk (Luther).

Carnival Films, compañía detrás de Downton Abbey integrada dentro de Universal Studios, produce el proyecto, que se verá en Estados Unidos a través de Peacock, y a través de Sky en Reino Unido, Italia, Alemania, Suiza y Austria. Es de preveer, dada la vinculación a los grupos de Comcast, que la ficción acabe llegando a España a través de SkyShowtime.

Corberó, imparable a nivel internacional

Con este proyecto, Corberó suma un crédito más en su travesía internacional, que comenzara a raíz de La casa de papel. A comienzos de año se estrenaba en Netflix Lift: un robo de primera clase, una película liderada por Kevin Hart con cuya promoción estuvo de gira por talk shows de Estados Unidos. Además, ha intervenido en un episodio de Mr. & Mrs. Smith, estrenada este pasado febrero en Amazon Prime Video.