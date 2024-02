Alfonso Arús recuerda “la locura” que provocó con Lequio y Carlo Constanzia en un plató: “Cosas del pasado”

Alfonso Arús se ha hecho eco este miércoles de la noticia desvelada por la revista Semana que apunta al supuesto romance entre Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, y Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores. Aruseros comentó esta información, lo que provocó que el presentador de laSexta recordase una anécdota del pasado con el padre del actor.

El catalán rememoró un momento televisivo del que fue partícipe: “Yo siempre le llamaré 'Constanza' porque tuve la ocasión de entrevistar a su padre, y su padre me corrigió”, empezó diciendo. “Me dijo: 'Todo el mundo me dice Contanzia, pero el apellido correcto es sin la i'. Me lo dijo a mí, no creo que me engañase”, señaló el televisivo.

La anécdota de Arús con Contanzia y Lequio

“Y además, tuve la oportunidad, y esto fue una locura por mi parte, de en el mismo programa y sin que ellos coincidieran en el camerino, entrevistar por un lado a Carlo Constanzia y, al cabo de media hora, a Alessandro Lequio, sobre el mismo tema: Mar Flores”, dijo en un dato que sorprendió a sus contertulios.

“Alessandro Lequio dio todo tipo de detalles de la vida paralela de Mar Flores. El problema es que cuando Carlo Constanzia llega al hotel, pone la cadena en la que se está emitiendo nuestro programa y ve que en el mismo plató en el que ha estado él hace media hora, está Alessandro Lequio dando la otra versión. Muy bien, no lo encajó. Bueno, son cosas del pasado...”, sentenció Arús, reconociendo que el italiano estuvo “formidable”.