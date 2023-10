Asier Etxeandía brilla en 'That's My Jam' con su versión de 'Bohemian Rhapsody' al estilo de los años 50

La tercera entrega de That's My Jam España, que ya disponible de Movistar Plus+, nos ha dejado una de las actuaciones más potentes del concurso de Arturo Valls. ¿Su autor? Asier Etxeandía, que se atrevió a cantar uno de los grandes himnos de la historia del rock, el Bohemian Rhapsody de Queen, como si fuese un crooner de los años 50. “Pedazo de reto, Asier. Tú puedes con eso y con más”, dijo Arturo Valls después de que el azar deparara para el actor de Velvet tan atípica combinación.

“Venga, rollo Sinatra”, comentó el intérprete antes deslumbrar al resto de concursantes -Jaime Lorente, Lorena Castell y Ana Guerra- y demás testigos de la actuación. Entre ellos, claro, el propio Arturo Valls, que avanzó en conversación con verTele que los espectadores iban a ver una interpretación especial: “Lo de Asier [Etxeandía] fue increíble, de poner los pelos de punta. Me sorprendió para bien porque fue una actuación que no esperábamos, porque sabíamos que el tío tenía muchísimo nivel, pero fue una cosa muy increíble, y me sorprendió bastante”.

Recordemos que Asier Etxeandía, además de actor, también es cantante. A principios de siglo, por ejemplo, trabajó en el musical Cabaret, y actualmente es el vocalista del grupo Mastodonte, que lidera junto a Enrico Barbaro.