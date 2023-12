Cristina Pardo se moja y vota su look favorito para Dani Mateo en las Campanadas de laSexta: “Es el que da más juego”

El Gran Wyoming charló este martes con Dani Mateo y Cristina Pardo sobre los preparativos de las Campanadas que volverán a presentar juntos en laSexta. La pareja dio algunas pistas sobre cómo vivirán esa cita tan señalada y se mojaron sobre los tres outfits que puede llevar el cómico: elfo 'talludito'; reno navideño o Agente 007.

Desde hace ya varios días, los espectadores están votando por su preferido a través de la web de la cadena: “¿Para qué sirve este concurso realmente? Porque la gente siempre va a votar lo más humillante”, bromeó el presentador de El Intermedio.

El percance de Cristina Pardo con su pantalón

Fue entonces cuando Pardo se mojó, decantándose por el de reno navideño: “Yo ese lo confundí con un koala, creo que es el que puede dar más juego, porque cada uno en su casa puede decidir lo que es”, bromeó la periodista. “El año pasado fuiste disfrazado de Freddy Mercury y un niño me dijo que me había dado las uvas con un paje real”, recordó entre risas.

Wyoming quiso saber cómo viven cada año la previa de las Campanadas y cómo se organizan para la cena: “Hay comida”, confirmó Mateo. “Yo hubo un año que comí y cené como si no fuese a dar las Campanadas y luego no me ataba el pantalón. Esto es real, ahora ya me lo tomo con más calma”, desveló Pardo. “Pues si sales sin pantalón haces competencia a la Pedroche”, bromeó el conductor de El Intermedio.