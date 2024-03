'Espejo Público' reprueba a un tertuliano por su comentario a otra colaboradora: “Eso ha sido un detalle machirulo”

Susanna Griso se vio obligada este miércoles a interrumpir la tertulia política de Espejo Público para afear a uno de sus colaboradores el comentario condescendiente que lanzó hacia una de sus compañeras. Toni Bolaño se defendió asegurando que había empleado ese término por la confianza y amistad que ambos mantienen.

Todo se desencadenó cuando el programa de Antena 3 debatía sobre los presuntos delitos que salpican al novio de Isabel Díaz Ayuso, avanzados por elDiario.es. “Estas comisiones, esas mordidas ilegales, es un precio más que se está pagando por cierto material. Hay comisiones legales e ilegales”, señaló en un momento dado Ainhoa Martínez.

'Espejo Público' reprobó a Toni Bolaño

“Bueno, cariño, con todo mi respeto, las comisiones son legales si luego las declaras”, le quiso corregir Bolaño en un comentario que hizo saltar a la presentadora. “A la realizadora le ha parecido feo que llames 'cariño' a Ainhoa”, le advirtió Griso.

“Es que es mi niña”, señaló enseguida el tertuliano. “A ver, llevamos un montón de años juntos trabajando codo con codo y compartimos más tiempo que con otras personas”, se defendió mientras Javier Carballo apuntaba que “ha sido un detalle machirulo”. “No, no es machirulo, Ainhoa es casi mi niña, empezó de becaria conmigo”, insistió Bolaño. “Bueno eso suena paternalista”, volvió a reprocharle la presentadora. “Bueno, pero me equivoco, pero me siento así... Y me habéis jorobado el hilo”, se quejó el periodista antes de retomar su argumento.