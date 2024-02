Lanzan un adoquín a un reportero de 'Espejo Público' durante la grabación de un reportaje: “¡No me grabes!”

El periodista Javi Fuentes, de Espejo Público, se ha visto en apuros durante la realización de un reportaje para Antena 3. El trabajador acudía al barrio madrileño de San Blas, para conocer la situación de unas instalaciones públicas ocupadas y empleadas, según denuncian los vecinos, para el trapicheo con drogas, cuando un individuo le ha lanzado un voluminoso adoquín.

“¡Que no me grabes! ¡Que bajes eso!”, exclamaba esta persona al lanzar el objeto. Eso sí, el bloque caía afortunadamente lejos del periodista e impactaba sobre el suelo, sin que llegase a pasar a mayores. Poco después, otra persona se acercaba al operador de cámara, al que advertía que no le volviese a filmar, mientras se grababa una entrevista con una vecina de la zona.

En conexión en directo con plató, Fuentes enseñaba luego el adoquín a cámara. Lo hacía señalando tanto sus dimensiones -más voluminoso que el micrófono que usaba para su comunicación- y su dureza. Fuentes volvía a un lugar que ya había sido objeto de denuncia pública por parte de los vecinos. Espejo Público pasó por la zona semanas atrás, tal y como el reportero indicaba, sin que se hubiera resuelto el problema.

“¿Qué más puede suceder? ¿A qué tenemos que esperar? ¿A que agredan a un vecino, que tiran a una señora mayor que viene de la compra, que un niño coja alguna jeringuilla y se la pueda clavar?”, decía desde plató Miquel Valls sobre la tensa situación.