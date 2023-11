La pregunta 'comprometedora' de Ana Rosa que asusta a Sandra Barneda en directo: “Has hecho un silencio...”

Los espectadores de Telecinco presenciaron en la tarde de este miércoles 29 de noviembre una divertida conexión entre Ana Rosa Quintana y Sandra Barneda, presentadoras de TardeAR y Así es la vida, en la que esta última se llevó un sobresalto por una pregunta directa de su compañera de programa.

En un momento de la emisión, Barneda conectó con su compañera de cadena para conocer los temas que iban a abordarse en el magacín que se emite a continuación del suyo. Y fue ahí, cuando tras hablar de nuevas informaciones sobre Ángel Cristo Jr y Bárbara Rey, Ana Rosa lanzó una pregunta que pilló a contrapié a la presentadora de Así es la vida.

“Sandra, ¿tú alguna vez te has sentido estafada o te han puesto los cuernos… financieros?”, le planteó. “¡Qué susto! Has hecho, Ana Rosa, un silencio que he dicho... ¡Madre mía, me tengo que desahogar!”, reaccionó espontánea su interlocutora, matizando que “cuernos financieros no; de otro tipo, sí”.

“¡A quién no le han puesto los cuernos! Luego os cuento lo de los cuernos los financieros”, dijo entre risas Quintana, que despidió la conexión felicitando a Barneda por su rendimiento en Telecinco: “Enhorabuena por tu programa, Sandra. Cada día mejor”.