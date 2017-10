Desarrollar audiojuegos para invidentes en 48 horas, el reto del ‘AudioGame Jam’

El Cabildo de Gran Canaria y la Asociación Canaria de Desarrollo de Videojuegos (Acadevi) celebran desde este viernes el primer AudioGame Jam, una competición en la que los participantes tendrán que desarrollar audiojuegos para invidentes en solo 48 horas, informó el consejero de Desarrollo Económico, Raúl García Brink.



Este evento, que se celebra hasta el domingo en las instalaciones de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc), ha sido organizado por la empresa Rising Pixel y cuenta con la colaboración de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como de las empresas Coca Cola, Ordenadores Qi Canarias y Aperitivos Snack.



AudioGame Jam es el primer evento de estas características que se celebra en Canarias, en el que estudiantes, profesionales y aficionados competirán para crear audiojuegos para invidentes o personas con visibilidad reducida que valorará un jurado formado por afiliados de la ONCE.



La competición está dirigida a profesionales y estudiantes en el desarrollo de videojuegos, música y composición, diseño y maquetación, quienes llenaron el cupo de inscripción con más de 20 competidores.

Además, el evento será emitido en directo por internet en la página de la revista Gamika, una publicación canaria especializada en el mundo de los videojuegos.

El programa comienza este el viernes con charlas explicativas a los 24 inscritos y la formación de los cuatro equipos, mientras que las sesiones para desarrollar los audiojuegos serán el sábado y el domingo, cuando se vivirá el punto álgido a partir de las 17.00 horas, cuando el jurado probará los audiojuegos y seleccionará al ganador, que podrá participar en la gran AudioGame Jam Internacional, una competición online.



Quien quiera acudir como público a presenciar la final, podrá acceder de forma gratuita previo registro en la web hasta llenar aforo.

Con esta actividad, el Cabildo quiere favorecer el crecimiento de la industria del videojuego y la accesibilidad en Gran Canaria y continúa así su apuesta por la formación de profesionales en el sector de la animación ante la demanda de producciones para estrenar en el cine y las plataformas digitales de televisión, como ha sido el primer curso de animación en 3D, la competición Ludum Dare para los amantes de los videojuegos y el apoyo al festival internacional Animayo.

Jugar a ciegas



Los audiojuegos para invidentes tienen como objetivo guiar al jugador con sonidos, música, diálogos e instrucciones por medio de la voz, que en este caso no juega ante una pantalla, como los videojuegos convencionales, sino que utiliza un teclado o ratón para moverse por el programa.



Es el caso de la aplicación gratuita para móvil y ordenador Unobrain, creada por la Fundación Vodafone España y la ONCE, que consiste en juegos accesibles para entrenamiento cerebral destinado a personas ciegas o con discapacidad visual grave.



Con estos audiojuegos, las personas invidentes pueden divertirse y, al mismo tiempo, entrenar su mente para activar la memoria o incrementar los conocimientos de cálculo con juegos como Super Ahorro, MayorMente, Esta Palabra me suena o De pesca.



Además, el usuario tiene la opción de acceder al menú general y complementar su sesión diaria de entrenamiento con los juegos que él mismo elija y tantas veces como quiera e incluye la posibilidad de acceder a estadísticas de su evolución en las facetas cognitivas que trabaja en los distintos juegos.