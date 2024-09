Torres: “Nos volveremos a sentar con el PP, desmintiendo las mentiras de Tellado y buscando soluciones”

Aunque está convencido de que el Partido Popular impondrá cada día nuevas condiciones, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho este jueves en Madrid que el Gobierno volverá a sentarse a negociar las condiciones para poder distribuir por las diferentes comunidades autónomas a los menores migrantes no acompañados acogidos actualmente en Canarias. Y lo hará, dijo, “desmintiento las mentiras del señor Tellado y buscando soluciones”. Así se expresó en Nueva Economía Fórum, a donde acudió arropado por la vicepresidenta María Jesús Montero, por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y por los ministros de Interior, Fernando Grande-Maslaska, y de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

“La semana que viene habrá otras condiciones”, dijo, “y se las hemos aceptado, pero seguirán poniendo más. Incluso los independentistas se han sentado a hablar ante esta emergencia sin poner condiciones y aceptando la distribución de los menores”.

Torres no ve fácil la solución a esa emergencia precisamente por la actitud del principal partido de la oposición. “Yo creía que se resolvería el 23 de julio, pero el PP votó no, cuando ya podíamos estar derivando los menores desde Canarias al resto de territorios. Pero no quiso el partido que preside la mayoría de las comunidades autónomas”.

Porque, a su juicio, el PP “pone por delante la derrota del Gobierno antes que el interés de España”. Y no solo en materia de menores migrantes, también votando contra la nueva senda de estabilidad, “que reportaría miles de millones para a comunidades autónomas y entidades locales, para responder mejor, por ejemplo, a los servicios sociales. Ponen por delante la derrota de Pedro Sánchez al interés de alcaldes y alcaldesas de su propio partido, de niños y niñas, o a que los menores sigan hacinados en Canarias. Es lamentable. Aun así, seguimos tendiendo la mano para alcanzar un acuerdo”, enfatizó.

La ultraderecha y el PP, culpables

El ministro opina que si la inmigración es la principal preocupación de los españoles, según el CIS, es por la “sobreexposición mediática” provocada “por una ultraderecha a la que no le importa usar bulos” y que tiene el apoyo del PP.

“Las imágenes de pateras en portada tienen un efecto”, ha respondido durante el desayuno al ser preguntado de por qué la inmigración ha pasado a ser el principal problema para los españoles, según el último CIS.

“Hay quien en lugar de buscar soluciones, quiere esas portadas, quiere avivar conflictos. Hay una ultraderecha peligrosa a la que no les importa usar bulos, y lo hace de manera permanente, y con el apoyo del PP”, ha denunciado Torres, quien sin embargo ha insistido en que la inmensa mayoría de los migrantes se ha integrado en nuestro país perfectamente.

Torres envió un mensaje específico al presidente del Partido Popular: “Al señor Feijóo, que está viajando tanto, le vuelvo a recordar que viaje lo que considere, pero que no ordene votar no a que los menores sean distribuidos por todo el territorio. Va a Grecia, que ha aumentado el porcentaje de llegada de inmigrantes más que España, incluso también en Italia, pero yo le daría un consejo: que se siente también con las ONG de Italia, para que les explique si su modelo es que se abran campamentos aquí como en Albania. Nosotros respetamos el derecho internacional cuando llegan personas mayores y menores”.

En cuanto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que “tiene que ser justo, y no atacar a quien le está ayudando, en lugar de a quienes le dieron la espalda” no votando la reforma de la ley de extranjería el 23 de julio, siguiendo “órdenes de Feijóo”.

“¿Qué hubiese dicho el presidente Clavijo si el grupo que bloqueó esa proposición de ley no hubiera sido su socio de Gobierno?”, ha preguntado, y se ha respondido señalando que el presidente canario “da prioridad a la estabilidad del ejecutivo de Canarias, y por eso intenta justificar a quien es su socio (el PP) en lugar de a quien te está ayudando (el ejecutivo central)”.

Además, ha reprochado al presidente canario que aprobara un protocolo de atención a los menores sin hablar con el Gobierno: “eso no es lealtad, pero esta semana nos podemos sentar con el Gobierno de Canarias y negociar. Le pido a Clavijo que recuperemos la senda del acuerdo”.

Torres ha hecho una defensa cerrada de la Memoria Democrática, además de por la reparación víctimas, para “decirle a los jóvenes lo que pasaba en la dictadura con las mujeres o los homosexuales, por ejemplo”.

“Los que tienen menos años deben saber que si no defendemos lo que tenemos, eso puede volver a suceder. Imagínense que hubiera un golpe de Estado, algunos desaparecerían y sus hijos o sus parejas querrían saber qué fue de nosotros. ¿Cómo puede ser que, años después, haya partidos que retiran de sus leyes de concordia que la dictadura existió?”.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda destaca la labor de Torres en materia de inmigración

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha presentado a Torres, ha afirmado que “el Gobierno va a cumplir de forma escrupulosa sus obligaciones” en materia de inmigración, “un asunto de actualidad política que está todos los días copando cientos y cientos de páginas”.

“El ministro está realizando una labor extraordinaria en un contexto muy complicado por la falta de altura política del principal partido de la oposición”, ha aseverado en alusión al Partido Popular, para después añadir que “si alguien conoce bien el reto que supone la inmigración en Canarias” es Ángel Víctor Torres, cuya gestión en este ámbito es “de vital relevancia” para el Ejecutivo.

Por último, Montero ha destacado las “principales cualidades” del ministro, entre ellas, “su autenticidad, su tenacidad a la hora de conseguir los objetivos que se propone y la fidelidad y coherencia, con unos principios y con unos valores que lo han acompañado a lo largo de toda la vida”.

A las negociaciones para buscar una salida a la emergencia migratoria que viven Canarias y Ceuta, el ministro Torres acumulará a partir de este viernes la tarea de ser quien comparezca públicamente para explicar los encuentros del presidente del Gobierno con los diferentes presidentes autonómicos para abordar la financiación de los territorios a raíz del acuerdo con Ezquerra Republicana para un modelo singular en esa materia para Catalunya.

Además de las ministras Montero y Morant, la presidenta del Congreso y el ministro Marlaska, a escuchar al presidente de Canarias acudieron este jueves muchos representantes del mundo empresarial de la capital de España y de Canarias.