El espectáculo 'Casi normales' llega a España dispuesto a marcar un "antes y un después"

El espectáculo de Broadway Casi normales llega este jueves a los teatros españoles con el reto de intentar "marcar un antes y un después" en la historia de los musicales en el país, tanto por su inusual trama como por su singular puesta en escena, según ha dicho este miércoles su protagonista, Nina.



Su innovadora estructura, que "rompió con todo" lo que se hacía en el género, "porque los musicales más habituales son obras en las cuales se suceden escena y canción, escena y canción, y las canciones suelen cerrar las escenas dramáticas", mientras que este trabajo de Brian Yorkey y Tom Kitt, ganador un Pulitzer y tres Tonys, "quizá el 97 % es música, hay muy poco texto hablado", es su elemento más original, a juicio de la cantante.



En esta producción de Nostromo, "todo es música" pero eso no impide que los diálogos lleguen con igual claridad al público, ya que los actores interpretan las cenas como si estuvieran hablando, ha declarado la protagonista de "Casi normales " al presentarlo ante los medios de comunicación en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, que acoge su estreno absoluto en España.



Con programaciones ya cerradas en Barcelona, Bilbao y Madrid, el espectáculo arranca con la vocación de "tener un largo recorrido", según ha destacado su productor, Adrián Guerra, responsable de éxitos cinematográficos como "Buried" o "Palmeras en la nieve".



El productor grancanario se estrena con "Casi normales " en los montajes en vivo, una aventura en la que ha decidido embarcarse confiado en que la propuesta tendrá una buena acogida: "Esta obra la ves y es imposible que no te conmueva", ha defendido.



Adrián Guerra ha relatado que hasta ahora ha hecho cine porque es un arte que le gusta, pero que siempre ha sido aficionado también a los espectáculos en directo, por los que ha querido apostar ahora tratando de hacer "algo diferente" y trasladando a su país y, en este caso concreto, a "su casa", ya que es originario de Las Palmas de Gran Canaria, cosas que antes solo se podían ver fuera.



Meta que ha afrontado, según ha precisado, a pesar de los riesgos y dificultades que conlleva, como el hecho de tener que desarrollar una dilatada labor previa, debido a que "los tiempos de los musicales son bastante largos".



Prueba de ello es que "llevamos un año y algo trabajando en los derechos, en la traducción, en la adaptación y en el 'cásting', que se hizo a principios de año, y llevamos tres meses ya dedicados 24 horas seguidas a esto", entre ensayos y preparación de decorados que se han llevado a cabo entre Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, ha rememorado.



Guerra ha recalcado, de cualquier modo, su confianza en que la versión española de "Casi normales " refrendará el éxito del montaje original en Nueva York, tanto por las características que lo hacen, según él, "único", como por las aportaciones de sus actores.



Estos son Nando González, Guido Balzaretti, Jana Gómez, Fabio Arrante, Roger Berruezo y Silvia Luchetti, además de su protagonista Nina, que interpreta a Diana, una madre con un trastorno bipolar que acaba por tener repercusiones en todos los miembros de su familia.



Su historia, plasmada en un guión que "es muy potente", llegará al público de tal manera, según Nina, que "todos los espectadores se van a sentir reflejados, de una forma u otra".



"Porque, en definitiva, 'Casi normales ', más que hablar del trastorno bipolar o centrarse en el personaje mío de Diana, lo que hace es poner de manifiesto emociones y sentimientos que son patrimonio universal: el no entendimiento con la pareja o cómo un malentendido puede llegar a hacer que una pareja se separe", ha argumentado.



Y ha añadido que otro factor que cree que contribuirá al éxito es su partitura, que ha calificado de "genial", porque en ella "hay muchas influencias de los grandes autores del musical, como Rodgers y Hammerstein o Stephen Sondheim, pero también hay guiños a autores más recientes, como Queen y Freddie Mercury".



Unos y otros elementos son la razón por la que el espectáculo "marcó un antes y un después" en la historia de los musicales en Estados Unidos, ha sostenido Nina, que ha apostillado: "Y esperemos que nosotros también seamos capaces de marcarlo aquí, ojalá".