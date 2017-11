Pedro Ortega, ante las críticas a su estrategia de internacionalización: "No la matemos antes de ponerla en marcha"

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, ha pedido este jueves ante las críticas a la estrategia de internacionalización de la economía canaria, que no se mate este proyecto, que fue presentado el pasado mes de septiembre, antes de ponerlo en marcha.



Pedro Ortega ha hecho esta petición en la comisión parlamentaria en la que ha comparecido a petición del grupo Socialista para hablar del programa de ejecución de la estrategia operativa de internacionalización de la economía canaria, y tras recibir las críticas de los diputados de la oposición.



El consejero ha recordado que esta estrategia es producto de una resolución del Parlamento de Canarias para diversificar la economía y ha añadido que hay medidas a corto, medio y largo plazo.



El diputado del grupo Socialista Gabriel Corujo ha preguntado si este estrategia había sido operativa para que haya más internacionalización de la economía canaria y ha comentado que de manera periódica pedirá la comparecencia del consejero para que explique los avances.



Gabriel Corujo ha destacado la importancia de la estrategia ya que el 44 por ciento de las empresas consultadas han dicho que para ellas la internacionalización es "importantísima", y ha preguntado al consejero cómo se llevarán a cabo cuestiones como que empresas públicas hagan de "paraguas" para que las del sector privado salgan al exterior.



El diputado del grupo Mixto Jesús Ramos ha reconocido la importancia de diversificar la economía canaria, y ha apuntado que para esa acción los presupuestos autonómicos para el año próximo son "limitados", para también mostrar al consejero se acuerdo en que la estrategia es alargo plazo.



Jesús Ramos ha opinado que la estrategia de internacionalización debe replantearse porque, entre otras cuestiones, no incluye a las islas no capitalinas.



La diputada de Nueva Canarias Esther González se ha mostrado crítica tanto con ésta como con el resto de estrategias del gobierno regional porque nunca se hace una evaluación de las mismas, y en relación a la de internacionalización ha considerado que lo dicho por el consejero es un "batiburrillo" de información.



El diputado de Podemos Manuel Marrero criticó que cuando se hable de competitividad de la economía se presente un "camino único", y que se subraye la importancia de diversificar pero los proyectos sean a corto plazo, de manera que duran lo que las legislaturas, con lo que se encargan "una y otra vez planes para casi todo".



Manuel Marrero ha estimado además que en la elaboración de los planes no se aprovecha el trabajo que pueden hacer los "magníficos" funcionarios de la comunidad autónoma, ya que se encargan a empresas privadas.



El diputado del grupo Popular José Estalella ha coincidido con la diputada de Nueva Canarias en preguntar qué actividades está previsto realizar el año próximo, y con el PSOE en quién medirá el éxito o el fracaso de las acciones.



José Estalella ha indicado que esta estrategia es una actividad transversal del Gobierno de Canarias y que en ella se plantea que tiene que haber tres equipos, por lo que ha querido saber si están formados, quién los dirige y quién decide las personas que los integran.



El diputado del grupo Nacionalista Canario Juan Manuel García Ramos ha reclamado coordinación para las comparecencias, pues ha indicado que la de hoy era para lo mismo que la que se produjo el 19 de septiembre pasado, y ha recordado que el impulso de la internacionalización de la economía no es sólo del gobierno.



El diputado socialista Gabriel Corujo, que había pedido la comparecencia del consejero, ha respondido que la del 19 de septiembre había sido para explicar la estrategia y la de hoy para saber cómo se están implementando, y ha añadido que "otra cosa es que el consejo conteste lo mismo".