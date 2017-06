'Coca', bicoca, eros y despatarre güevón

La periodista Salud Hernández Mora (Sinaí. Colombia) realizó un excelente reportaje a finales de febrero de este año (publicado en El Mundo), en el que mostraba en vivo como se elaboraba la cocaína en un laboratorio de la selva. En el texto pone de manifiesto lo que realmente inhalan aquellos que esnifan cocaína. Destaco unos párrafos:

El lunes por la mañana, Daniel y sus dos ayudantes, a quienes paga 50.000 pesos diarios, pesan las hojas, las pican en una trituradora, las esparcen sobre el concreto y espolvorean cal viva y Nutrimón, un abono que ayuda a quemarlas. “Lo recomendado son 10 kilos de cal viva y cuatro tazas de Nutrimón para 25 arrobas”, precisa Daniel. Hay quienes prefieren el cemento a la cal, como he visto en el Catatumbo y en Nariño, y el resultado es el mismo. Después las pisan con sus botas de caucho hasta formar un engrudo que echan a las canecas. Lo maceran con gasolina nueva y lo revuelven con palos. Exprimen varias veces la mezcolanza y el resultado es un líquido espeso que introducen en otra caneca. Al cóctel le agregan ácido sulfúrico y agua. “El mismo ácido que echan en las ciudades a la cara de las mujeres se lo echamos a la coca”, apunta.

El penúltimo día, viernes, nos desplazamos en moto a la casa de Daniel, situada en un caserío cercano. Es una vivienda sencilla, con un patio amplio. En el fogón en el que preparan el almuerzo ponen una olla grande y ahí cuecen la mercancía para que evapore el agua. En otro recipiente de plástico negro, vierten el contenido de la olla. Repiten varias veces la operación. Al terminar, Daniel se encomienda a Dios. Solo queda dejarla secar toda la noche y confiar “en que rinda unos siete kilos de excelente calidad”.

Canarias, según una macroencuesta realizada en abril de 2016 por el Instituto Sondea para Securitas Direct, está en el medio de la tabla de la seguridad en las comunidades autónomas españolas. Según el sondeo, las más inseguras son Madrid, Andalucía y Cataluña. Y las más seguras, País Vasco, Asturias y Extremadura. La cuestión de la protección ciudadana, tanto en lo que se refiere a las Fuerzas de Seguridad del Estado como a las empresas privadas ha sido fuente de algunas importantes noticias relacionadas con la corrupción. La Guardia Civil acaba de recibir un duro golpe con el caso que se juzga en estos días: la aceptación de sobornos en el aeropuerto de Gran Canaria para hacer la vista gorda en la entrada de dinero cash desde África

El asunto está en manos de la Justicia y los agentes corruptos pueden ser condenados a 18 años de cárcel.

En otras manos está una nueva iniciativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: la creación de una policía a caballo – de montar, no de fumar o chutarse -. El anuncio ha generado bastante perplejidad, sobre todo porque tenemos una cerrada relación con cucarachas y ratas, pero no con el sector equino, más propio de las tierras de Al Andalus. Al parecer, el “servicio equino” de la Policía Local entrará en acción el próximo mes de septiembre. Como la seguridad municipal descarta tener caballos en propiedad y construir un pabellón de caza al estilo de Juan Carlos I, apodado El Campechano, las bestias serán alquiladas, dicen, a razón de 500 euros por servicio. Pero la que, formulada en titulares, resulta una noticia bastante curiosa, se desvanece al conocer que sólo se utilizarán dos caballos. Estamos otra vez con el bi. Bicoca y Policía Biequina. La directora de Seguridad Ciudadana, Eulalia Guerra de Paz (excelente y paradójica combinación de apellidos) ha informado que “hay un picadero que tiene caballos preparados para intervenir en grandes eventos”. Por ello, el Ayuntamiento, dijo, “ha hecho un trabajo específico con ellos con ruidos, acumulación de personas y disparos y la reacción ha sido positiva”. Al parecer hay cuatro policías aprendiendo a combinar el control de supuestas algarabías callejeras con tiros. Dos agentes serán titulares y dos estarán en el banquillo para subirse a la silla cuando sus compañeros salgan de vacaciones o cojan alguna baja al estilo Superman (¡Dios no lo quiera!). Ninguno tiene relación con la Casa de Alba. La adjudicación del servicio se ha hecho directamente con la cuadra, cuyo nombre se desconoce, puesto que no se ha tenido que acudir a la licitación pública de libre concurrencia. La oposición se ha rasgado las vestiduras, considera la idea un disparate y advierte que sale mucho más barato comprar más motos que alquilar caballos. Y se amaron dos caballos y una yegua de Castilla. Y se amaron dos caballos, mire usted que maravilla.

.

Destacables políticos: Podemos. De Noemí a Garzón

Pues depende mucho de lo que se entienda por destacable. Sí es cierto que Lo mejor está por llegar, luego Noemí Santana se alzó con el triunfo en las primarias de Podemos, superando a Todas a una, Podemos en plural y Podemos desde abajo, que ha sido proyectado a las tinieblas exteriores. Eloy Cuadra no ha encontrado silla para poder. Y como las cosas son como son, dados los equilibrios de fuerzas, no queda otra que pactar interiormente para conseguir una unidad de acción sin quintacolumnistas, de cara a luego poder pactar exteriormente con otros partidos … Y, pactando pactando, vamos caminando. Ahora, Noemí debe demostrar que lo que venga será mejor que lo que se fue.

Como apertura y a mi juicio, a mi vera, siempre a la verita mía, debe mejorar su estilo parlamentario. Para decir las cosas más duras – y hay que decirlas claramente en la Cámara regional a la oligarquía y a los corruptos – no hace falta enervar el tono, ni gesticular como en un mercado, ni tampoco gritar. Esas actitudes son negativas porque, contra lo que pueda parecer, rebajan el nivel del discurso ante los potenciales votantes. La solución está en el lenguaje duro, sereno, inteligente y frío como el filo de la espada. En la ironía, en el humor con clase imaginativo e incisivo – hasta cruel algunas veces -, y en la ausencia de tópicos. Si Podemos mejora en Canarias lo dirá el tiempo, que siempre tiene la última palabra, aunque Noemí, de momento, ha señalado que “hemos estado mucho tiempo mirándonos el ombligo hablando de nuestros propios problemas y dejando a un lado las necesidades de la gente, lo que ha sido el principal error, porque ha desencantado a muchos”. Ah, muy curioso el twit de Juan Márquez al felicitar a su compañera de partido: “Enhorabuena a @noepmp, nueva SG de @PodemosCanarias. Me pongo a su disposición. Toca remar juntas, @podemosenplural entra con 8 consejeras. 08:03 – 21 Jun 2017” Tocará remar juntos, que incluye a hombres y mujeres, digo yo. A menos que Márquez sea un peculiar e implacable feministo.

Muy destacables sí que son las declaraciones de Alberto Garzón con respecto al funcionamiento de la entente entre Izquierda Unida y Podemos. Entre líneas se lee perfectamente que Garzón piensa que los morados van a seguir cayendo y no quiere que se lleven con ellos a su partido, así que vota por la paradoja, una dependencia independiente, o unas actuaciones conjuntas puntuales y negociadas. Algo parecido a lo que pretende la otra izquierda que ahora Somos la izquierda. El pesocialismo de Pedro Sánchez quiere mezclar en un sabor menta y canela, llevándole la contraria a Ortega y Gasset ( Los experimentos se hacen con gaseosa): plurinacionalidad con unidad y soberanía de España y valores republicanos con monarquía impuesta por el dictador Franco. Raúl del Pozo he visto que también se pregunta lo mismo, aunque habla de La Internacional y a mi, ideologías aparte, me gusta mucho más Soy el novio de la muerte. Mucho más David Gilmour que Karina. No me extrañaría nada que el acercamiento de Pedro a Pablo supusiera un alejamiento de Baltasar. Pero, ¿qué tienen que ver los apóstoles con los Reyes Magos?.

Y qué se fizo del PP? Pues lo de siempre y en la misma línea. Mariano a lo suyo y algunos de sus barones en los juzgados y otros de putas de alto standing y cocaína.

Jóvenes sentados en el metro de Barcelona. (Twitter).

Manspreding … o mejor, despatarre ‘Falocentrista’

Muy cierto es que hay lajas, chichones, macarras, canchanchanes, maleducados y algún que otro disparatado de peso que, cuando se sientan en los transportes públicos, abren las piernas invadiendo el espacio de los pasajeros que están sentados al lado. Es habitual en un país con unos niveles de educación y respeto cívico muy bajos. Reprobable conducta que debe desaparecer. Si esa conducta lleva aparejada un estado chulesco de acción, más aún. Chulos, ignorantes e indocumentados mentales sobran también aquí en la sede del toro de Osborne y los toreros con taleguilla. Aunque algunos dejen la vida más allá de los Pirineos. Ahora bien, no es menos cierto que el radicalismo feminista utiliza cualquier excusa para denunciar acosos y maldades. ¿Cómo? Relacionando cualquier inadecuada acción masculina con el sexo, la vejación sexual y la denominada violencia de género. Así, no sólo en España sino también en otros países, ha comenzado con virulencia una campaña contra el manspreading, en español despatarre, que no es otra cosa que fastidiarle el viaje al prójimo abriendo las piernas y traspasando fronteras. No te digo nada si el elemento apesta a sudor. No hay trayecto más abyecto.

El despatarre es en cierta medida una acción recurrente de los hombres que se justifica – entre comillas – en que el sexo es un atributo con pronunciamiento externo. Como un brazo pero no tan largo ni tan grueso. Mientras, las mujeres, excepto en algunos casos de sobresalientes labios mayores, llevan la vulva a buen recaudo, protegida por las piernas juntas o cruzadas, ya que la vagina es una oquedad a defender de la penetración no deseada. Las costumbres sociales a lo largo del tiempo han tenido mucho que ver con todo lo dicho. A mayores, la condición natural de transporte del pene y los testículos está sujeta a la Ley de la Gravitación Universal. Deben ir colgando, ya que, lejos de ser elementos estáticos, se mueven arriba y abajo, según la temperatura exterior. Desprecio las conductas despatarradas, pero admito que para el hombre constituye un relax abrir las piernas cuando está sentado, para evitar el desagradable rozamiento muslo izquierdo – testículos – muslo derecho. Vivimos en sociedades fundamentalmente formadas por dos sexos, de modo que la educación y el respeto deben estar por encima de la animalidad, aunque esta sea entendida en el sentido más suave. Ahora bien, considerar el despatarre como una acción falocentrista en contra de las mujeres me parece llevar al ridículo las cosas, usando desquiciadas teorías víctimistas que persiguen mucho más que la igualdad de géneros. Mucho más. Y en éstas, estamos hablando del poder político y económico.

Dudo mucho que nuestros despatarrados congéneres quieran agredir a las féminas con esa desagradable y grosera postura. Simplemente, se comportan como pollinos de reducida inteligencia emocional. Yo soy yo y los/las demás no cuentan. La moneda tiene otra cara: hace pocos días vi un reportaje en el que se apreciaba claramente en varios vagones de metro como a muchas mujeres se les iba la vista hacia los despatarrados de paquete más abultado y prominente. El sexo es como Castilla. Ancha es Castilla y si te despatarras, peor. Con vehicular educación a los poseedores de pene podremos evitar que la dueña de vulva se sienta y se siente intimidada. Pero no hace falta caer en ridículos pronunciamientos más basados en el rencor y el odio que en la inteligencia. Ya la CUP ha llegado a pedir un cambio en la simbología gráfica de los lavabos de los edificios públicos y otros espacios para que “dejen de reproducir roles sexistas”, como las mujeres con falda y los hombres con pantalones. Vamos a ver cómo se soluciona el asunto de la toilette y, en cuanto a metro, tren y autobús, podría llegarse a una entente, con primarias o sin ellas. Ellos cierran un poco las piernas y ocupan sólo su espacio y ellas las abren un poco, ocupando el suyo. Así, acabaríamos con el despatarre y el muro de la resistencia.

Epílogo

Testículos desnivelados

El testículo izquierdo de muchísimos hombres cuelga más bajo que el derecho y aunque a simple vista quizás no lo parezca, esto es algo mucho más común de lo que puede llegar a creerse. Es más, de hecho un 65% de los hombres tienen el testículo izquierdo en una posición inferior en relación con el testículo derecho. Probablemente tú estás dentro de este grupo, tal como quien en este momento escribe. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ocurre esto? Todos los que tenemos estos órganos en nuestro cuerpo sabemos cuán delicados son y tenemos muy en claro cómo nuestra anatomía nos jugó una broma pesada ubicando semejantes órganos prácticamente fuera del cuerpo, vulnerables y como blanco perfecto a los golpes de los amigos más crueles en el colegio. Los testículos son los órganos glandulares más importantes en el aparato reproductor masculino y además, son los productores de testosterona y espermatozoides elementales. Este par de órganos, de forma ovalada, alcanza una medida aproximada de unos 5 cm en la adultez y como mencionaba, producen testosterona y espermatozoides. Las células especializadas de Leydig son las que producen testosterona mientras que los espermatozoides se desarrollan en las células germinales de los testículos, tardando unos 74 días en madurar completamente. Pero la característica que hoy nos hace hablar de estos delicados señoritos, es que en el par, uno esta más abajo que otro, veamos a qué se debe. Numerosas investigaciones se han realizado en cuanto a la naturaleza de los testículos y hoy se sabe que por ejemplo, el testículo izquierdo suele tener un tamaño de entre un 7 y un 10% menor que el derecho, una de las características que han llevado al psicólogo británico Chris McManus a ganar un Premio Nobel. McManus estudió los porqués del hecho de que las esculturas griegas muestran al testículo izquierdo de esta manera, fenómeno que también se da en el David de Miguel Ángel, tal como apreciamos en la fotografía. Cientos de años han pasado desde entonces y sin embargo, continuamos haciéndonos la misma pregunta al respecto: ¿por qué algunos testículos izquierdos cuelgan más bajo que los derechos? Pues estas son algunas de las teorías que explican el fenómeno. Una de las teorías señala que esto está determinado por las mismas causas que definen a una persona como diestra o zurda. La mayor habilidad de un lado del cuerpo en relación con el otro está relacionada con la asimetría cerebral y la posición de los testículos también tendría algo que ver con la asimetría del cerebro según el caso. Sin embargo, un estudio llevado a cabo en Francia ha demostrado que las regulaciones termales entre los testículos cambian según del testículo que se trate. Ambos se alimentan por venas separadas que difieren en ángulo, grosor y fuente, lo cual hace que el testículo izquierdo sea de por sí más caliente que el derecho y por ello la diferencia en nivel. Como dato extra y curioso, un estudio canadiense demostró en su momento que las personas con un testículo derecho más grande que el izquierdo llevaban mejor a cabo actividades en el espacio libre en relación con aquellos hombres en los que la relación era la inversa y hay quienes sugieren que uno se encuentra más arriba que el otro para que éstos no se choquen entre sí al correr. (Documentación)