La nueva correlación de fuerzas en Podemos aboca al "diálogo" en el Consejo Ciudadano

Las primarias canarias de Podemos han dado paso a un nuevo escenario regional que divide el Consejo Ciudadano Autonómico entre los 15 representantes de Todas a una, que encabeza Conchi Monzón; los 11 de Lo mejor está por venir , liderado por Noemí Santana; y los ocho de Podemos en Plural, que representa Juan Márquez. La recién elegida secretaria general, Noemí Santana, sabe que deberá llegar a acuerdos, por lo que su primer gesto público ha pasado tender la mano a sus adversarios en el proceso.

Monzón, la cabeza de lista de Todos a una, ha resaltado la "gran representación" de su candidatura en el Consejo Ciudadano Regional de Podemos, lo que obliga a "asumir las responsabilidades y que haya una integración".

Tras desear a la nueva secretaria general "la mayor suerte del mundo para construir un Podemos ganador en 2019", ha recordado que "somos todos del mismo partido, que quiere ganar las elecciones para cambiar las políticas de Canarias y ponerlas al servicio de la ciudadanía".

Monzón no ha querido valorar si haberla etiquetado de oficialista la ha perjudicado en las preferencias de los inscritos, aunque cree que en todo caso es que "tampoco soy tan mediática como nuestra portavoz parlamentaria", pero insiste en que "voy a seguir trabajando todos los retos con la misma ilusión para canalizar la indignación de los ciudadanos y poder conseguir cambiar las políticas desde el Gobierno de Canarias"

Juan Márquez, que lideraba Podemos en Plural, se muestra contento con el resultado de una candidatura que suponía una alternativa al sector oficial. Márquez cree que las ocho personas de su equipo que entran en el Consejo Ciudadano Autonómico serán decisivas a la hora de “afrontar una nueva etapa en la que tenemos muchos retos por delante”.

A su juicio, Santana ha hecho una “muy buena campaña” y “era una de las candidatas con mayores posibilidades de ganar. Me alegro por su candidatura, por su proyecto, la he felicitado personalmente y además me pongo a su disposición para construir, recuperar a mucha gente que se nos ha escapado y asumir los retos que tenemos por delante”.

A partir de ahora, se abre un escenario de “diálogo permanente” dado el reparto del Consejo, organismo que en su opinión tendrá mayor peso que en la anterior etapa. Márquez asegura a Canarias Ahora haber trasladado a Santana su predisposición a llegar a acuerdos y de intentar generar un escenario de estabilidad.

Podemos en Plural trabajará por objetivos por los que entienden que han sido elegidos, “pero sí, garantizando cohesión entre toda la organización y estabilidad a la dirección de Noemí Santana”, insiste.

El representante de Podemos desde abajo, Eloy Cuadra, ha reconocido en un comunicado que no está contento con los resultados, ya que no ha obtenido representación. "L a gente que actualmente participa en Podemos en Canarias, muy poca por cierto, no quiere saber mayoritariamente nada de nuestras propuestas y me están enseñando la puerta de salida, a mí, especialmente a mí, por ser el más conocido y el que más ha puesto, una puerta que yo cruzo sin mayor problema", manifestó.

El concejal de Cohesión Social y Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega. Canarias Ahora

Jacinto Ortega: “El resquemor de las primarias va a desaparecer”

El concejal de Cohesión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega, es uno de los miembros de Lo mejor está por venir que formarán parte del Consejo Ciudadano Autonómico. Para Ortega los resultados no suponen una sorpresa y afirma que una de las claves de la victoria de Santana se centra en que su candidatura se forjó desde las bases, a través de asambleas. Algo que, según recuerda, nadie más hizo.

Además de contar con el respaldo del diputado Alberto Rodríguez, que “es uno de nuestros grandes valores. Que estuviese cercano a nuestra candidatura también se ha valorado y ha sumado muchísimo”.

Los resultados dejan claro, a su juicio, que los inscritos en el partido en Canarias quieren un “cambio de rumbo”, puesto que la lista oficialista que representaba Monzón ha obtenido menos votos que las alternativas. Según recuerda, el desmarque de Santana respecto a la postura que mantenía la dirección de Meri Pita “quedó muy claro con declaraciones incluso de la secretaria general”.

Ortega Confía en que no haya confrontaciones en el Consejo y que “ese resquemor que puede generar cualquier primaria va a desaparecer y todos estaremos en la misma línea”. En el futuro, este organismo tendrá poder para tomar decisiones, asegura. A partir de ahora, se deberán concretar los pasos a seguir, como quién es el encargado de convocar el consejo o quiénes estarán en el equipo de Coordinación del partido en las islas.

“Espero que esto sea una continuación de algo que iniciamos hace mucho tiempo, que lo dejamos aparcado y que ahora hay que continuar con ese mandato que tenemos de los ciudadanos, que no es otro que marcar una diferencia en las políticas”, apostilla.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. (Alejandro Ramos)

Javier Doreste: “Ha quedado una Secretaría General en minoría”

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, que apoyaba la candidatura de Monzón considera, por el contrario, que ha quedado una Secretaría General en minoría, cuya lista ha quedado segunda en el Consejo Ciudadano. “Ahora hay una obligación de llegar a pactos y consenso”, afirma.

Mantiene que personas de la organización que habían sido “muy cuestionadas”, como la secretaria de Organización, Conchi Moreno, ha sido reconocida al salir elegida en el Consejo Ciudadano Autonómico y “todas esas críticas que se habían vertido contra ella han quedado desmontadas por el voto popular. La gente la reclama y la ha vuelto a poner en el sitio en el que tiene que estar”.

La lectura que hace el concejal de los resultados pasa porque “no son unas elecciones que hayan provocado una ruptura entre pasado y presente, sino que obligan a una continuidad”.

Doreste se muestra contundente al afirmar que en la Secretaría ha pesado más lo mediático que el cambio real, porque “no nos olvidemos que Noemí no es tanto cambio, ha estado presente en todos los Consejos Autonómicos y refrendado todas las políticas que se han decidido ahí”. “No haber condenado esas políticas es lo que ha hecho que la gente también la vote”, añadió.

Asimismo, explica que se ha cumplido la tendencia general y la participación de los inscritos ha bajado considerablemente y recalca que los que más votaciones han recibido son los miembros de la Comisión de Garantías, lo que asegura que le ha llamado la atención. En su opinión, esto significa que los adscritos buscan que este organismo sea “fuerte”, que “ponga orden y que evite los enfrentamientos que ha habido hasta ahora”. “Que respete los derechos de los adscritos y que a la vez controle el discurso y evite que se hagan o digan cosas contrarias a la línea de Podemos”, añade.

Lo importante ahora es la política que se va a definir y por dónde va a caminar Podemos. Yo creo que la gente ha pedido que camine por el mismo sitio, con pequeñas correcciones de rumbo, quizá, de comunicación o de forma de hacer las cosas. Pero la política creo que la gente no la ha cuestionado”, concluye.

Miguel Montero, consejero de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria Flickr Cabildo de Gran Canaria

Miguel Montero: “Va a haber un cambio en las maneras”

El consejero de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Montero, que participó en el equipo de Márquez, valora que haya saludo un consejo Ciudadano plural y confía que las decisiones salgan con el mayor consenso posible. De hecho, da por sentado que se va a llegar a acuerdos, porque “una de las demandas de la militancia se centraba en un cambio en las maneras y estoy seguro de que lo va a haber”.

Montero espera que las 34 personas que conforman el Consejo autonómico cuenten con áreas, algo que no tenían todos los responsables anteriores. “Creo que sería bueno para aprovechar todos los perfiles, que todo el mundo tenga algún tipo de dedicación”, precisa.

Descarta que Noemí haya ganado por ser una figura mediática y cree que “ha sabido ejemplificar desde el principio lo que tiene de diferente Podemos, respecto a otros partidos”.

Por otro lado, considera un fracaso la poca participación y cree que la elección de candidatos independientes en la Comisión de Garantías añade variedad de opiniones a un órgano que hasta la fecha ha sido “mal usado”.