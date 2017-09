CUARENTA Y CINCO MINUTOS CON JOHANNA SINISALO

Una de las pocas cosas que me sigue gustando hacer cuando cubro un determinado evento es poder pasar un rato, mucho o poco, según la consideración que se tenga para con mi trabajo, con un determinado invitado. Tal y como están las cosas, son esos momentos los que justifican todo empeño volcado en lograr una acreditación, la cual acarrea un privilegio que, en realidad, está reservado a unos pocos, aunque en mi carnet de prensa ponga que es un derecho que está relacionado -y de manera intrínseca- con el trabajo que desempeño.

Johanna Sinisalo

Sea como fuere, tras un proceso que duró tres semanas -y muchos correos electrónicos- durante la pasada edición del Worldcon 75 , logré una entrevista con la escritora y guionista finlandesa Johanna Sinisalo, creadora a la que llevo siguiendo desde que tuve la oportunidad de ver, por primera vez, la película del director Timo Vuorensola, Iron Sky. La razón de mi querencia hacia el trabajo de Johanna Sinisalo está relacionado con la vuelta de tuerca que supo añadir junto al argumento principal de dicha película, una base del Reich -el cuarto en este caso, tras la desaparición del tercero- en la cara oculta de la Luna, esto último, idea de Jarmo Puskala. La escritora supo ver que, junto a tan disparatada, pero ocurrente idea -aunque es cierto que los ingenieros del Tercer Reich estuvieron trabajando en proyectos aeronáuticos, que se parecían mucho a los platillos volantes que tantas veces hemos visto en las películas de ciencia ficción- se podía situar una sub-trama que tuviera que ver con la tolerancia y el respeto para con los demás. Esta idea terminó por cristalizar en Renate Richter, uno de los personajes principales desarrollados, luego, en el guión definitivo, obra del propio director y de Michael Kalesniko.

JS (Johanna Sinisalo): Cuando se pusieron en contacto conmigo me plantearon diferentes ideas, basadas, de alguna forma u otra, en lo que hubiera pasado si el Reich de Adolf Hitler no hubiese desaparecido. Según las iba escuchando, ninguna de ellas me acababa de convencer, sobre todo porque siempre he tenido buen instinto para reconocer una buena idea, aunque pueda sonar disparatada. En uno de los últimos encuentros que mantuvimos, Jarmo (Puskala) me dijo que se le había ocurrido algo que no pensaba que me gustaría, pero, aun así, me lo iba a decir. ¿De qué se trata? Le pregunté. Imagina, por un momento, que antes de la derrota de Alemania, los ingenieros del Reich hubieran logrado construir una base secreta en la cura oculta de la Luna y así poder preservar algo del legado de Adolf Hitler… ¿Qué te parece la idea? Yo lo miré y le dije ¡Esa sí que es una buena idea!

Renate Ritcher (Julia Dietze) y Klaus Adler (Götz Otto)

CAL (Canarias Ahora Literatura): Sí, esa es la excusa argumental, pero, en realidad, y según como yo lo veo, Iron Sky es una película sobre la tolerancia y está en contra de cualquier tipo de prejuicio y de radicalismo, sea del tipo que sea.

JS: Es verdad. Iron Sky es una película contra la intolerancia, el racismo y el nacionalismo más exacerbado, aquel que sufrimos cada vez más a menudo. Iron Sky es una película a favor del respeto y del entendimiento entre las personas, y por eso escogimos The Great Dictador (Charles Chaplin, 1940) como catalizador de la acción, sobre todo en lo que se refiere al personaje de Renate…

CAL: Película que, de tanto en tanto, proyecta la Fundación Finlandesa de Cine en la pantalla del cine Orion (sede de dicha institución) a modo de recordatorio de lo que se debe y lo que NO se debe hacer…

JS: Correcto. En Finlandia siempre ha sido una película muy bien considerada y las nuevas generaciones suelen verla en los institutos o en las funciones que se programan en el Orion, tal y como tú comentas. 1

CAL: Además, y aunque suene atrevido, ambas tramas acaban por encajar muy bien.

JS: Sí, porque al final, Renate, como otros muchos seres humanos, se da cuenta de que ha vivido en una mentira que nada tiene que ver con la realidad.

CAL: Lo mismo que pasa en la actualidad con aquéllos que salen elegidos en las elecciones y que NO son el mejor ejemplo para defender la libertad y la democracia.

JS: Ya pasó en Alemania hace décadas y, ahora, está pasando en nuestro mundo, sin que nadie quiera darle importancia.

CAL: ¿Y cómo encaja la redacción del guión para una película como Iron Sky con la historia de Ángel y el Troll (la única novela publicada en lengua castellana de la autora finlandesa) 2

JS: En cierta forma porque, en ambas historias, la tolerancia, el respeto y aquellas cosas que damos por sentadas, hasta que nos vemos expuestas a ellas, están muy presentes. La idea de Ángel y el Troll , -Ennen päivänlaskua ei voi, en su versión original, publicada en el año 2000- se me ocurrió cuando leí en el periódico que, en varias ciudades finlandesas, en Tampere, Turku y Joensu, se habían visto animales salvajes pululando por entre las casas, muy lejos de su hábitat natural.

Las reacciones ante tales avistamientos fueron extremas y, a pesar del sentimiento en defensa de la naturaleza que reina en este país, fueron muchos los que pidieron que las “fieras” se abatieran sin más, en vez de tratar de reconducirlas al bosque del que provenían. Al leer todas estas noticias me di cuenta de lo intolerantes que pueden ser las personas, más si se tiene en cuenta que somos nosotros quienes les estamos robando sus territorios y no al revés.

CAl: Suele ser así. Sentados en el sofá de casa todo es muy sencillo, pero cuando pasan esas cosas nos olvidamos de lo que defendemos y nos convertimos en aquello que, en teoría, no nos gusta.

JS: El miedo a lo que desconocemos nos vuelve muy peligrosos e intransigentes, y por eso decidí escribir una historia donde la mitología finlandesa, las criaturas que habitan en el imaginario colectivo, y la vida real se dieran la mano.

CAL: Eso es cierto, sobre todo por lo real que resultan los escenarios y las personas que aparecen en las páginas de la historia.

JS: Quería reflejar la sociedad finlandesa de principios del siglo XX…

CAL: Que no difiere mucho de la actual.

JS: No, por desgracia, no y es algo que me han dicho a lo largo de los años. Quería reflejar esa sociedad, con personajes como Mikael, un joven atractivo, con talento, pero que no logra mantener una relación sin que ésta sea disfuncional, y juntarlo con un Troll, una de esas criaturas que tanto los niños finlandeses como los de medio mundo conocen por los cuentos y las leyendas. Luego añadí conceptos propios de la Pohjola-Manala -el mundo de los muertos, en la mitología clásica finlandesa- y todas las definiciones científicas del Troll como una criatura real de nuestro mundo para situarlo en un escenario veraz.

CAL: La diferencia es que el príncipe no se encuentra con una princesa atrapada en una torre o convertida en rana, sino que la relación es mucho más primitiva.

JS: Me interesaba mostrar la relación a nivel humano y animal, pero sin el componente afectivo que suele ser habitual en las leyendas clásicas. Además, a medida que se desarrolla la historia, el Troll termina por ser un personaje secundario frente a lo que le ocurre a Mikael con Martti, Ecke o Palomita, la mujer filipina que convive con un finlandés hosco, malhumorado e impresentable llamado Pentti, vecino del protagonista. Pessi, nombre con el bautiza Mikael a su Troll, es tan sólo un ser que se ve atrapado entre las miserias cotidianas de los seres humanos.

CAL: Sí, Pessi es sólo una víctima que termina por cambiar la vida de Mikael, pero casi sin querer.

JS: Igual que Renate ve The Great Dictator por casualidad y toda su vida cambia.

CAL: Eso es lo malo cuando se tienen tantas ideas preconcebidas, se está indefenso cuando pasan estas cosas.

JS: Por eso me gusta escribir historias de género…

CAL: Ahí quería llegar. ¿Cómo se decidió a escribir historias de ciencia ficción cuando éste ha sido un género que suele estar reservado a los varones?

JS: Durante los años ochenta y noventa, hubo un gran resurgir de la literatura fantástica en Finlandia y fue cuando me decidí a escribir este tipo de historias. Hasta ese momento sí que era menos común, pero, hoy en día, todos los géneros están abiertos para ambos sexos.

CAL: Más en unos países que en otros, debo añadir, pero sí que es cierto que en España cada vez hay más mujeres que escriben relatos de ciencia ficción y de terror. Otra cosa que he visto es su querencia para con la literatura más clásica. Por ejemplo, la distinción que hacer entre los dos tipos de mujeres que habitan en una distópica sociedad finlandesa, conocida ésta como eusistocracia, las Eloi y las Morlock, están “copiadas”, tal y como se cita en la novela del clásico The Time Machine, escrita por H.G. Wells, en 1895.

JS: Sí, me gustan mucho los clásicos y H.G. Wells es uno de mis preferidos…

CAL: Lo mismo me pasa a mí, junto con Edgard Rice Burroughs. Una cosa, el espíritu de Iron Sky me recuerda mucho al de las novelas de Tarzan y John Carter, sobre todo de las primeras, en su afán de proteger la diversidad y la tolerancia.

JS: Muchas gracias, también Burroughs es un clásico obligado cuando se piensa en la ciencia ficción.

CAL: En cuanto a su novela, The Core of the Sun -cuya historia está protagonizada por los dos tipos de mujeres antes comentados- ¿cúal fue la razón de que las dos protagonistas, Vera y Mina, vivieran en Madrid? 3

JS: ¿Porqué?

CAL: Pues, porque cuando los finlandeses viajan hasta España, suelen desplazarse a Barcelona, la Costa del Sol o a las Islas Canarias, pero raramente viajan a Madrid, a no ser que se trate de un viaje de negocios.

JS: Precisamente por eso. Quería situarlas en un lugar muy diferente y alejado de Finlandia, y que tampoco fuera muy conocido por el lector finlandés. Como conozco Madrid, pensé que sería un buen sitio para situar a las dos protagonistas antes de regresar hasta este país.

CAL: Al leer el libro el cambio es brutal y no solamente por lo distópico de la sociedad finlandesa que refleja, sino por la manera en la que ambas son catalogadas y obligadas a cambiar de nombre con tal de satisfacer los estándares establecidos.

JS: Quería reflejar una sociedad que no se pareciera a la realidad, aunque cada vez suceden más cosas en este país que me recuerdan a mi novela. Las Eloi, también conocidas como Femiwoman, y las Morlocks, Neuterwoman, son dos razas de mujeres divididas no por su intelecto, sino por su capacidad para tener hijos y en base a eso se organiza toda la sociedad…

CAL: Lo mismo que ocurre en la actualidad donde lo que importa es el dinero que tengan las personas y no su inteligencia, habilidades, ni nada por el estilo. Tienes y vales para hacer lo que quieras, sin importar qué clase de personas seas.

JS: Sí, así es como está organizada la sociedad actual, pero yo quería llegar más lejos y separar a las personas por cosas más elementales. Se ocurrió organizar la sociedad de este país, el mío, de semejante forma.

CAL: Es el concepto de sociedad distópica llevado al extremo, pero es un recurso muy válido en su novela. Otro elemento que sorprendió mucho fueron las cartas que Vera -o Vanna, una vez que ambas hermanas son catalogadas- le envía a Mira, luego llamada Manna. Su discurso es realmente hermoso y le sirve al lector para conocer el pasado y el presente de ambos personajes de una forma mucho más natural.

JS: Te agradezco el comentario, sobre todo porque yo traté de llegar al lector de una forma simple y las cartas que una hermana le envía a la otra me pareció la manera más sencilla.

CAL: He leído que su última novela tiene como protagonista al personaje del Mondjugendunteroffizier Renate Ritcher ( Iron Sky) ¿Qué me puede contar de este nuevo trabajo?

JS: En la película se quedaron cosas por contar de la vida del personaje y se me ocurrió que sería una buena idea llevar todas esas ideas al papel. Al final, Renate´s Story es una novela que cuenta aquello que Iron Sky no contó.

CAL: Por ahora en finlandés, alemán y francés.

JS: Sí, aunque espero que se publiqué en inglés y, quién sabe, también en castellano.

CAL: Yo también lo espero. Muchas gracias por su tiempo y espero que volvamos a coincidir en otro evento.

JS: Ha sido un placer y muchas gracias a ti.

La película escrita y dirigida por Charles Chaplin se estrenó en 1950 en Finlandia, una década después de su estreno original, pero en España estuvo prohibida por la censura hasta el mes de abril del año 1976 y aunque se volvió a reestrenar, de manera minoritaria en el año 2002 continúa siendo una gran desconocida si se compara con la impronta que tiene en la mayoría del mundo, incluyendo el mercado nórdico. Ángel y el troll ha sido publicada por la editorial Poliedro, un sello editorial de Julieta Lionetti, S.L., Empresa Editorial, en el año 2006. ISBN: 84-96071-55-3. The Core of the sun se puede encontrar en versión inglesa publicada en edición de libro de bolsillo por la editorial Glove Press UK / Atlantic Inc., en el año 2017. ISBN: 978 1 61185526 5

