Juan José Cardona rechaza integrarse en la candidatura de Cristina Tavío

El exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Cardona ha rechazado este viernes la opción de integrarse en la candidatura de Cristina Tavío para presidir el PP de Canarias, tras haber retirado este viernes su propia propuesta para no poner "en riesgo la cohesión del partido".



"Cristina Tavío es una señora y una amiga de más de veinte años en el PP y le deseo lo mejor como política y como dirigente de mi partido, pero no voy a aceptar en este momento esa invitación porque se aleja de lo que entiendo que necesita mi partido, que es unidad", ha subrayado Cardona en declaraciones a los periodistas.



El portavoz popular en el Consistorio de la capital grancanaria ha dicho que respeta, "como no puede ser de otra manera", la decisión de Tavío y de Enrique Hernández Bendo de concurrir juntos, pero ha precisado que "hay aspectos" de esa candidatura que no comparte ni puede secundar ni apoyar.



Cardona ha aclarado que sus discrepancias no atañen "precisamente la figura de Cristina, que es una extraordinaria dirigente".



En este sentido, ha defendido que no se deben "mantener las dudas" sobre cómo se está organizando el congreso, ni tampoco cuestionar el proceso que se ha abierto para elegir a la nueva dirección, tras casi dos décadas de mandato de José Manuel Soria.



"En los próximos días, después de dar este paso, tengo que mirar hacia adelante, comprobar las sensaciones y opiniones de los afiliados, para contribuir a la unidad y no a la división", ha indicado Cardona.



En su opinión, un partido político y sus responsables deben actuar "con la máxima responsabilidad y, en una primera etapa, se tiene el derecho y hasta el deber de contribuir al debate, pero en un momento determinado, si no se es consciente de que mantener esa posición puede perjudicar al partido, hay que reconducirlo para ayudarlo a que salga fortalecido".



"Creo que Antona, con independencia de que hayamos cuestionado en el calor del debate la presencia de avales de afiliados que no están al corriente de sus cuotas, objetivamente ha presentado una propuesta sustancialmente mayoritaria con relación al resto", ha argumentado el dirigente popular grancanario.



En esa línea, ha comentado que en el debate y la campaña electoral se pueden hacer "determinadas consideraciones", pero ha apelado a la responsabilidad y a no mantenerlo 'sine die' porque se pondría en la picota al PP.



"Hoy mismo los medios de comunicación recogen que el partido lava sus trapos sucios en el patio, en los medios, y ese no puede ser el camino", ha insistido el exalcalde capitalino.



Cardona también "rechaza" que esa deba ser la "dinámica en la que se desarrolle este proceso electoral" y, por tanto, "antes de correr el riesgo, incluido yo mismo, de contribuir a perjudicar el partido, prefiero quedarme a un lado y que el Congreso continúe sin mi participación".