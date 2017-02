La pugna por el liderato del PP en Canarias queda en dos candidatos: Cristina Tavío y Asier Antona

El exdelegado del Gobierno en Canarias Enrique Hernández Bento ha anunciado este viernes que retira su candidatura a presidir el Partido Popular de Canarias y que ofrece su apoyo a la propuesta que defiende Cristina Tavío. Esta decisión se suma a la de Juan José Cardona, que también este viernes ha informado que no será candidato, por lo que tan sólo quedan dos personas para presidir el partido: Asier Antona y Cristina Tavío.



Según explica Efe, Hernández Bento ha dado a conocer su decisión en una comparecencia de prensa conjunta con la propia Tavío, que lidera así la única candidatura alternativa a la que encabezará en el congreso del 17 y 18 de marzo el actual presidente del partido, Asier Antona.

Los dos políticos han pedido a Juan José Cardona que se sumara al proyecto, pero este lo ha rechazado porque "hay aspectos" de esta candidatura que no comparte ni puede secundar ni apoyar.



En la rueda de prensa en la que han hecho pública la candidatura con la que pretenden hacer llegar al PP canario una "nueva política" centrada en el "liderazgo colectivo y la cercanía" para que el partido pueda ganar las elecciones de 2019, Tavío y Hernández Bento han denunciado la "parcialidad" que, a su juicio, está teniendo en este proceso congresual el comité organizador y las "trampas y ruindades" que, según han asegurado, ha practicado hasta ahora el candidato Asier Antona.



La candidata Cristina Tavío y su compañero Enrique Hernández Bento han asegurado que Antona ha presentado avales de personas que no pertenecen al PP canario y de militantes que no están al corriente en el pago de sus cuotas, unas cuestiones que han admitido que no pueden demostrar, pero que les han hecho llegar "cientos" de afiliados.



En el marco del "nuevo liderazgo colectivo e integrador" que pretenden ofrecer al PP canario, Tavío y Hernández Bento han ofrecido a Cardona que se sume a esta candidatura, con la que consideran que están "deshaciendo mitos" ante quienes piensan que el debate interno sólo se da en partidos de izquierda.



Tavío ha recordado que comenzó en política en 1998 y que a lo largo de su trayectoria en el PP ha ganado "muchos congresos", una experiencia orgánica que Hernández Bento ha valorado a la hora de poner a todo su equipo "a sus órdenes" de cara al décimo cuarto cónclave regional de los populares isleños.



"Creo en una Canarias sin complejos, resignación o pachorra, y eso es lo que voy a intentar contagiar a todos los militantes", ha dicho la también vicepresidenta del Parlamento regional, quien ha afirmado que aspira a liderar su partido "como un deber" ante la propia formación, en la que velará por que "no se margine a gente valiosa", y ante el archipiélago, que pretende transformar desde la dirección del PP "cambiando todo lo que no funciona para que el bienestar llegue a todos las familias".



Respecto al único candidato al que se enfrentará en este congreso, Asier Antona, Tavío ha estimado que "no puede pretender ser presidente del PP alguien que empieza con trampas".



"Por mucho que aparente triunfo, no vale todo", ha aseverado Tavío, al tiempo que ha aconsejado a Antona "que se retire" de la carrera por la Presidencia del PP canario.



"Un error lo tiene cualquiera y se lo perdonamos", ha añadido Tavío, quien ha asegurado que le gustaría contar con Antona porque "el PP no ha ganado en su isla ninguna elección".



Por su parte, Hernández Bento ha denunciado que su partido aún no le ha facilitado la información que solicitó hace cinco días, cuando preguntó por el número de afiliados que están al corriente de sus cuotas, ya que es requisito indispensable para poder avalar a un candidato.



También han recordado que el plazo para inscribirse y poder participar así en el congreso del PP canario expira el 28 de febrero, mientras que ponerse al día del pago de las cuotas se podrá hacer hasta el próximo 1 de marzo.



Entre las cosas que cambiarán en el PP canario si llega a presidirlo, Tavío ha dicho que su comité de dirección no se conformará con designaciones "a dedo", sino que serán los siete responsables insulares los que propondrán a sus miembros.



Sobre el expresidente del partido, José Manuel Soria, quien, según ha asegurado, se ha dado de baja en la formación política que dirigió durante 18 años, Tavío ha dicho que ha sido su "referente, con sus aciertos y sus errores", al tiempo que ha admitido que superar sus resultados en Canarias representa para ella "un reto" en el que quiere "implicar a todos".