Enrique Hernández Bento: “Deberíamos permitir que el PSOE gobierne en Canarias porque fue la lista más votada”

Enrique Hernández Bento es uno de los aspirantes a la Presidencia del PP de Canarias. Desde que presentó su candidatura se ha mostrado muy crítico con la gestión del proceso de primarias que atraviesa su partido reprochando su "falta de transparencia y neutralidad". Asegura que si sale elegido garantizará un partido más democrático, con mayor participación del afiliado y en el que el mandato del presidente se limite a ocho años.

Al ser cuestionado sobre si el PP debería presentar una moción de censura al presidente canario, Fernando Clavijo, señala que, a su juicio, en estos momentos debería estar gobernando en Canarias el PSOE, ya que fue la lista más votada y que garantiza que, al igual que ha defendido Mariano Rajoy, facilitará siempre que sea la fuerza mayoritaria en votos la que gobierne.

P. ¿Por qué decide ahora dar el paso y presentarse a la Presidencia del PP de Canarias?

R. Me ha animado el hecho de que siempre he estado en muchísimas responsabilidades de gestión pública (he sido responsable de Zona Franca, subsecretario de un ministerio, delegado del Gobierno) y en todas esas responsabilidades nunca he tenido ese contacto con la parte orgánica del partido. Me he animado porque creo que tenemos que cambiar muchas cosas, por ejemplo, dar más libertad y democracia interna. Desde luego apuesto por congresos de elección directa, de un afiliado, un voto. Asier Antona prometió que se iba a ir al congreso de esta manera y nos volvió a engañar a todos. El partido lo hacen los afiliados, no podemos decir una cosa y luego hacer la contraria. No se puede decir eso y luego ir a un congreso de doble vuelta donde al final quienes van a elegir son los compromisarios.

¿Qué ha ocurrido con los avales?, ¿a qué se debe tanta diferencia?

Aquí hay una cuestión básicamente de liderazgo. Asier Antona yo creo que ha demostrado que no es un líder sólido, fiable, ni que diga la verdad. Siempre dice una cosa y hace la contraria. Con el tema de los avales es una muestra evidente de esto porque quiere hacer una demostración de fuerzas engañando a la gente. Si me demuestra que 1.000 de esos avales están al corriente del pago de las cuotas yo renuncio a mi candidatura. No nos merecemos un candidato a la Presidencia del PP de Canarias que no s mienta. El Comité Organizador tiene básicamente dos funciones: garantizar la neutralidad del proceso y la transparencia del mismo.

¿Cómo valora que las nuevas generaciones también hayan dado su apoyo a este candidato?

Yo cuando hago el acto de presentación de mi candidatura la tengo que hacer en un hotel, porque no me dejan usar la sede. Ese vídeo de apoyo se hace en la sede de mi partido, se hace campaña. La presidenta de las nuevas generaciones, que es María Amador, utiliza la sede de mi partido para hacer campaña y de eso me he quejado al Comité Organizador y les he dicho que qué pasa, si hay candidatos de primera y de segunda. Algunos tienen derecho a hacer actos de homenaje a un candidato y a otros se nos niega hacer uso de nuestra sede, que oye yo la pago con mis cuotas. ¿Eso es un proceso transparente?

¿Y qué explicación le han dado?

Pues me dicen que como no soy candidato no puedo usarlo, pero es que soy afiliado y la sede la pago yo. Tuve que ingresar el otro día 1260 euros porque me decían que debía cuotas por cargo público, que me enteré el otro día de que los cargos públicos tenemos que pagar con una parte de nuestros sueldos para mantener el partido. No estoy nada contento en cómo se está desarrollando este proceso, creo que hacemos el ridículo más espantoso. Hablamos de democracia interna y esto de democracia interna tiene lo que se parece un huevo a una castaña.

¿Qué modelo de gestión defiende para su partido?

Yo creo que tenemos que hacer muchas cosas. Darle protagonismo al afiliado, ya que las sedes del partido ahora mismo están vacías, ahora mismo allí no hay nada. Hay un señor que de vez en cuando los reúne para darles un discurso y para casa. No hay debate político, no hay confrontación de ideas. Le hemos pedido a Antona que monte un debate a cuatro entre los candidatos y no hay forma, él prefiere irse a patear los pueblos. Yo creo que tenemos la oportunidad, ahora que hay cuatro candidatos, de confrontar qué visión tiene cada uno del partido.

Creo que hay que volver a activar el partido y eso se hace volviendo a darle protagonismo al afiliado y que haya debate político, que el partido sea una fábrica de líderes. Tenemos que establecer un sistema de formación a todos aquellos afiliados dispuestos a dar el salto a una responsabilidad pública. La idea debe ser formarles y explicarles a qué se enfrentan si van en una lista a un Ayuntamiento, por ejemplo, o a unas elecciones autonómicas o al Congreso regional y creo que tenemos que tener esa función de formación de nuestros futuros líderes. También debemos hacer un análisis de lo que ha pasado en Canarias, que hemos perdido tanto poder a nivel local. Ahora mismo sólo gobernamos en diez municipios de todo el Archipiélago.

¿El PP no ha hecho un análisis tras los últimos procesos electorales?

A mí no me consta que se haya hecho ese análisis y yo tengo bastante contacto con el partido. S ería bueno hacer autocrítica y ver qué es lo que nos ha pasado para perder tanto poder. Las elecciones se ganan en los municipios, pero hay personas que quieren entrar al Gobierno sea como sea, por arriba, y aquí hay que entrar por debajo, hay que ganar en los cabildos y después en el Gobierno autonómico.

Creo que habría que limitar las presidencias regionales a ocho años. Estoy dispuesto a garantizar que en ocho años me voy, no sé si el resto de candidatos estarían dispuestos a lo mismo. Estoy dispuesto a dejar de gobernar (como no vamos a ser capaces de modificar la Ley electoral, no porque no queramos sino porque llevamos así muchísimos años) a los ocho años.

El candidato a la Presidencia del PP Enrique Hernández Bento ALEJANDRO RAMOS

Si soy presidente del PP de Canarias garantizo que dejaré gobernar a la lista más votada. Coalición Canaria (CC) está gobernando siendo la tercera fuerza en número de votos y eso es, desde el punto de vista democrático, una anomalía. Todos los que creemos en la democracia debemos llegar al compromiso de dejar gobernar a la lista más votada. Yo estoy dispuesto a eso.

¿Cree entonces que el PP debería presentar una moción de censura a Clavijo?

Yo creo que quien debería estar gobernando ahora mismo en Canarias es quien ganó las elecciones en las urnas, que fue el PSOE, y para dar estabilidad y que Canarias no pierda cuatro años de legislatura con un gobierno débil, en minoría, deberíamos permitir que fuera el PSOE quien gobierne en Canarias, pero eso no lo digo yo, lo ha estado diciendo Rajoy durante este año en el que ha tenido que estar peleando con el resto de las fuerzas políticas para conformar gobierno. La lista más votada debe gobernar, es la estrategia política que ha defendido Rajoy para poder gobernar a nivel nacional, defiendo la misma estrategia y es coherente además.

¿Por qué los partidos no se han puesto de acuerdo en todos estos años con la reforma de la Ley electoral de Canarias?

Porque hay algunos partidos que están muy cómodos con ese sistema electoral, es evidente. Que gobierne en Canarias la tercera fuerza en número de votos hace que CC se resista a cambiar la Ley electoral.

¿Qué cree que le diferencia de otras candidaturas?

Yo propongo descentralizar el poder del presidente regional, pues creo que los verdaderos protagonistas deben ser los presidentes insulares. La estrategia política en cada isla debe ser distinta, no se da la misma situación en Gran Canaria ( donde hay una fuerza potente que es Nueva Canarias) que en Tenerife (que es el nicho de votos de Coalición Canaria). Tampoco es la misma estrategia en Lanzarote que en La Gomera, que está Casimiro. Tenemos que ser un partido que nos podamos adaptar a las circunstancias de nuestro territorio, que es muy complicado.

¿Entonces considera que el candidato debe ser de Gran Canaria?

Esa afirmación la hice por pura estrategia política. Evidentemente, sea de donde sea la isla de donde salga el presidente vamos a tener un presidente que sea de las ocho islas. Estoy convencido de que salga el que salga los cuatro vamos a defender nuestras siglas por toda Canarias. Yo aquello lo dije porque, como estrategia política, Gran Canaria es donde está nuestro principal nicho de votos. ¿Eso quiere decir que yo no apoyaría a Tavío como candiata a la Presidencia?, sería capaz de apoyarla.

¿Está a favor de una candidatura unitaria con Tavío y Cardona?

Estamos viendo esa posibilidad, que no descartamos.

¿Cómo valora el modelo de gestión de José Manuel Soria al frente del PP en los últimos 18 años? Antes decía que limitaría la Presidencia a ocho años...

Creo que hay que mirar al futuro. José Manuel Soria ha dimitido ya de todos sus cargos políticos y fue una gran etapa para el PP, porque yo creo que llevó al partido a unas cotas de implantación en Canarias muy buenas y con él ganamos muchas elecciones. Pero bueno, ya esa etapa pasó. Por tanto, ahora hay que mirar hacia el futuro. Yo siempre he dicho que es uno de los grandes políticos que ha dado esta tierra y ha sido un gran gestor. He trabajado al lado de él muchos años y, en ese sentido, es un gran político y un gran gestor. Dicho lo cual, hay que mirar hacia adelante, se abre una nueva etapa, pero no porque sea José Manuel Soria, todos tenemos nuestra manera de entender las cosas y de gestionar, ni mejor ni peor, distinta.

¿José Manuel Soria sigue teniendo contacto con el partido en Canarias, ¿se ha interesado por el proceso de primarias?

Yo hace mucho tiempo que no hablo con él. No sé dónde está ahora.

Hace unos día s Canarias Ahora y eldiario.es ganaban una batalla judicial a José Manuel Soria por la información publicada acerca de sus vacaciones en Punta Cana. ¿Cómo valora este comportamiento del exministro?

Eso es una cuestión particular del señor José Manuel Soria y tendrá que ser él quien dé las explicaciones. Estamos en un estado de derecho y hay que respetar las decisiones judiciales, pero también estamos en un estado garantista y creo que esa sentencia es recurrible. No sé lo que va a hacer él pero me imagino que seguirá manteniendo su posición. Con esto de las sentencias hay que ser prudente y esperar a que sean firmes para dar un juicio de valor que yo desde luego no voy a dar, porque esto queda en el ámbito privado de él y no tengo que hacer ninguna declaración al respecto.

¿Sigue defendiendo que su destitución como delegado del Gobierno se debió a una “purga” de Antona en el PP?

Yo cuando digo las cosas las digo porque las siento, no para desdecirme luego. Claro que fue una purga, Asier tuvo la oportunidad de intentar unir al partido y lo que ha hecho es fracturarlo de arriba abajo. Presentarme a presidente del PP canario no es una cuestión que tenga que ver con mi cese, sino que es una cuestión de cómo se hacen las cosas. Una persona no puede ejercer el liderazgo desde el rencor.

Señala que con Antona hay gente del partido que tiene miedo a hablar… ¿esto antes no era así?, ¿si sale elegido presidente lo va a cambiar?

Los lideratos tienen que ser distintos a los que hemos vivido hasta ahora, que sean donde las personas puedan hablar y expresar su opinión, porque esto es lo más democrático que hay y aceptar las críticas.