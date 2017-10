Clavijo sobre la crisis de Catalunya: "O se cumple la Ley, o no se cumple"

Cinco horas antes de que el presidente del Govern de de Catalunya, Carles Puigdemont, comparezca en el Parlament sin despejar las dudas sobre si llevará a cabo una declaración unilateral de independencia (DUI), la Cámara regional de Canarias, a través de sus distintos portavoces y con el jefe del Ejecutivo de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, a la cabeza ha hecho lo que sugirió el líder del PP de las Islas: "elevar la voz alta y clara para que se respete el orden constitucional".

Así, Clavijo se se ha situado claramente en el sector que apoya sin ambigüedad al Gobierno de España al afirmar que "no se puede cumplir la Ley un poquito, o se cumple o no se cumple, y nosotros estamos con la Constitución".

Una Carta Magna que, no obstante, debe ser reformada, pero "con sosiego, sin chantajes y sin una pistola en la sien". La solución a la escalada crítica que se vive en España desde el pasado 1 de octubre pasa, a juicio de Clavijo, por "el diálogo, eso es lo primero, y un buen sitio para ejercerlo puede ser en la Conferencia de Presidentes, y lo segundo es reformar la Constitución".

En una sesión de control marcada por la crisis institucional provocada por la posible declaración unilateral de independencia catalana, el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, recordó al presidente que "no se puede aplicar solo la Ley, pues en democracia los problemas se dialogan, se debaten y se consultan".

El caduco Título VIII

"Es cierto que el Título VIII de la Constitución está caduco y hay que revisarlo, pero también lo es que el artículo 155 es un 'cajón desastre' y espero que las decisiones que se adopten por unos y por otros no acaben en tragedia, pues quien se sale de la norma de manera burda, tomando la justicia por su mano, debe tener una respuesta, pero ponderada", culminó Rodríguez.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres (que este martes se reunión con el grupo parlamentario), insistió en que el presidente Mariano Rajoy "también es el presidente de todos los catalanes, por lo que debe liderar una salida al conflicto actual".

"Es inaceptable lo que ha hecho el Gobierno catalán y el PSOE va a apoyar al Gobierno de España y al Estado de Derecho en las medidas que tenga que hacer contra la declaración unilateral de independencia", zanjó el máximo dirigente de los socialistas canarios.

"La crisis de Catalunya no es solo territorial, se debe a que el Régimen del 78 no da más de sí y debemos sentarnos a repensar nuestro país de países.Estamos en el bloque de los que piden diálogo y no en los del inmovilismo y el bloqueo", afirmó por su parte la líder y portavoz de Podemos, Noemí Santana.

La inestabilidad toca a Canarias

El líder de la Agrupación Socialista Gomera (Mixto), Casimiro Curbelo, reconoció que España está sumida en una "crisis sin precedentes que nos hace daño en el exterior" y que si Puigdemont continúa adelante con sus pretensiones concluirá "juzgado por rebelión". Además, recordó que "afecta a Canarias", ya que deja en suspenso el REF, prorroga los Presupuestos y "deja en papel mojado los convenios" relativos a inversión en infraestructuras en las Islas.

Por ello, el presidente del PP canario, Asier Antona, aseguró que "a pesar de la inestabilidad, tendemos la mano para que se aprueben los Presupuestos de Canarias, aunque eso no significa un cheque en blanco".

Al respecto, el presidente Clavijo dijo que aunque "la situación es preocupante, siento orgullo del sentido común que tenemos los políticos canarios", lo que permitirá aprobar "con diálogo" unas Cuentas autonómicas que deberán ser presentadas al Parlamento a final de mes.

"Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes en la democracia española, pero en 1978 era mucho más lo que nos separaba y hubo una solución", concluyó Clavijo.