Enrique Hernández Bento: "Soria ha sido el mejor político de Canarias, pero hay que mirar hacia adelante"

Traición, purga, adoctrinamiento... Enrique Hernández Bento no ha escamitado en epítetos negativos hacia la forma de ejercer el liderazgo del actual presidente del PP de Canarias, Asier Antona. El exdelegado del Gobierno en el Archipiélago ha presentado este miércoles su candidatura a capitanear el partido tras el Congreso Regional que se celebrará del 17 al 19 de marzo con un discurso basado en dos ideas fuerza: convertir al afiliado en el "auténtico protagonista" de la formación y "recuperar la unidad" que, a su juicio, ha roto Antona, "traicionando" así el compromiso que adquirió al sustituir a José Manuel Soria cuando el exministro dimitió tras conocerse su relación con empresas radicadas en paraísos fiscales a partir de la divulgación de los papeles de Panamá.

En el acto de presentación de su candidatura, celebrado en la tercera planta del Hotel AC Gran Canaria ante decenas de simpatizantes, Hernández Bento sólo ha mentado a quien fuera su gran valedor al ser preguntado por los periodistas. Aunque reivindicó a Soria como "un gran político, el mejor que ha dado esta tierra", también trató de desligarse de su figura al afirmar hasta en dos ocasiones que el PP tiene que "mirar hacia adelante". "Trabajé con él de la mano durante cuatro años en una legislatura dura (fue designado subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo después de que Soria asumiera la cartera) Ya abandonó la política y nunca tendré una palabra mala hacia él", agregó el candidato, que se limitó a responder que no tenía "ni idea" al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el exministro estuviera detrás de la candidatura de Antona.

Hernández Bento también ha tenido buenas palabras para los otros dos candidatos confirmados (Antona aún no lo ha hecho oficial), Juan José Cardona y Cristina Tavío, aunque ha reconocido que no conoce sus programas. Con el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria mantiene "muy buena relación" desde hace años, desde que coincidieron en un colegio mayor en Madrid. De la vicesecretaria regional del PP en las Islas ha destacado que se trata de una política "con mucha experiencia". El exdelegado del Gobierno no baraja de momento unirse a ellos para hacer frente a Antona en una hipotética segunda vuelta. "Yo vengo a ganar el congreso para ganar las elecciones autonómicas y locales de 2019", ha aseverado el aspirante.

"Se abre un proceso democrático y estoy encantando de que se presente mucha gente. Se trata de contrastar ideas", ha manifestado Hernández Bento, que ha reprochado a la dirección del partido que no le haya permitido celebrar el acto de presentación en la que considera "su casa", la sede del PP en la calle Albareda de Las Palmas de Gran Canaria. Tampoco le ha gustado que en ese mismo lugar se hiciera recientemente "un vídeo espontáneo de exaltación al no candidato", en referencia al apoyo mostrado por Nuevas Generaciones a Asier Antona.

Su discurso ha estado plagado de críticas hacia el actual presidente del PP canario, a quien recientemente acusó de instigar su cese como delegado del Gobierno en en una "purga interna" y de romper la unidad del partido. "En una situación traumática (tras la dimisión de Soria), hicimos un ejercicio de generosidad y lealtad, nos ofrecimos para ayudarle, para aconsejarle. Conmigo nunca habló, jamás me llamó", ha remarcado Hernández Bento, que ha confesado que en ocasiones se siente como "un extraterrestre" en su propio partido. "Creo en un liderazgo donde hay que colaborar, delegar, tener confianza en un equipo. No concibo un líder que vea a sus compañeros como enemigos (...) A la gente que vale, la apartamos, porque no puede hacernos sombra. Yo quiero un partido donde podamos opinar libremente. La palabra libertad se le atraganta a algunas personas", ha abundado.

Acto de presentación de la candidatura de Enrique Hernández Bento. (ALEJANDRO RAMOS)

Hernández Bento apuesta de cara al Congreso Regional por la fórmula de "un militante, un voto" y no por la de los compromisarios, por una organización "que se construya desde abajo, desde la base". Aspira a liderar un partido "más sólido, transparente y solidario", sin "imposiciones, adoctrinamientos ni dogmas", que tenga "una estrategia clara", que se fortalezca desde los municipios, hoy "abandonados", y que se descentralice para dar más poder a los presidentes insulares.

El exdelegado del Gobierno en Canarias ha insistido en que, desde "un punto de vista estratégico", sería bueno que el próximo presidente del PP en el Archipiélago fuera de Gran Canaria, aunque ha matizado que esta circunstancia no quiere decir que vaya a dejar de mirar al resto del Archipiélago. "Voy a ser el presidente de todas las islas", ha dicho.

Por otro lado, ha negado que la presentación de cuatro candidaturas sea concebida en Génova como una fractura dentro de la organización y espera que desde la dirección nacional se mantenga la debida neutralidad con respecto a los aspirantes al Congreso Regional de los populares canarios: "Me sorprendería que se hablara de democracia interno y se pidiera el voto para alguien".

"Hay falta de liderazgo, no hay rumbo. No sé hacia donde vamos, un día decimos una cosa, un día nos gusta el pacto de gobierno (en Canarias), otro día no nos gusta... O hay mucho despiste o se hacen el despistado", ha concluido Hernández Bento, que se ha ofrecido para liderar un partido que sea "útil" para Mariano Rajoy, en su opinión "un gran presidente".