NC cree que la moción de censura promovida por Podemos es "oportunista" y se plantea para "quedar bien"

Nueva Canarias no apoyará la moción de censura propuesta por Podemos contra Mariano Rajoy, por considerarla "oportunista" y promovida "con la intención de quedar bien", ha dicho este jueves el diputado de ese partido Pedro Quevedo.



El diputado canario ha llamado la atención sobre el hecho de que la iniciativa se tome sin presentar un candidato alternativo y sin haberla consensuado con el resto de partidos, ya que, según ha dicho, Podemos no la ha consultado con Nueva Canarias.



Quevedo ha recordado que actualmente "no hay un cambio político en España porque el líder de Podemos no quiso cuando se daban las condiciones para ello" y ha considerado que la situación de corrupción por la que se promueve ya existía antes de las últimas elecciones.



Asimismo, ha lamentado que ese partido presente "una moción de censura condenada al fracaso en un momento delicado" debido al debate sobre los Presupuestos Generales del Estado.



En su opinión, la propuesta de Podemos supone "una oportunidad perdida para el cambio y ha lamentado "su oportunismo, pues generará más frustración a la gente".