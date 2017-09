Las Palmas de Gran Canaria refuerza su relación con Corea del Sur para llegar a alianzas económicas y culturales

La relación económica y cultural de Las Palmas de Gran Canaria con Corea del Sur, por la amplia presencia de coreanos en la ciudad desde hace décadas, se verá reforzada con la visita institucional que una delegación del Consistorio realizará en los próximos días al país asiático.



En un comunicado, el Ayuntamiento especifica que invitado por la Korean Foundation, el alcalde Augusto Hidalgo, empieza el 4 de septiembre una gira de varios días por la República de Corea, que permitirá afianzar los lazos institucionales, culturales, sociales y también económicos con las autoridades del esta nación asiática.



El regidor grancanario estará acompañado en este viaje institucional por el concejal de Movilidad y Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez.



Esta iniciativa es continuación de los contactos y acciones que se han reforzado con las autoridades coreanas, sobre todo desde el año pasado.



Así, Hidalgo destaca que el objetivo del viaje "es estrechar relaciones políticas, comerciales, culturales con las instituciones y el pueblo coreanos y atraer potenciales inversores a la ciudad".



El alcalde puso en valor los contactos que se han producido en los últimos meses, sobre todo con instituciones y empresarios de Busan, "que han abierto las puertas a reforzar las relaciones, de gran importancia para la capital, con una ciudad que tiene el mayor puerto de Corea del Sur y uno de los más grandes del mundo".



Agusto Hidalgo también ha mantenido encuentros en las últimas semanas con empresas e instituciones canarias que trabajan y tienen intereses con Corea del Sur para intercambiar información y hacer llegar nuevas propuestas a autoridades y compañías coreanas.



"El objetivo es que, con este viaje, sirvamos de apoyo y abramos camino y consolidemos relaciones y vínculos institucionales y empresariales que permitan potenciar las relaciones con Corea, de cara a llegar a futuros acuerdos beneficiosos para todos", subraya el regidor.



La relación entre Las Palmas de Gran Canaria y la República de Corea se mantiene desde hace más de medio siglo y, de hecho, han pasado 51 años desde la llegada de las primeras familias coreanas a la ciudad y de su primer pesquero al puerto de Las Palmas.



Desde entonces, la comunidad coreana no ha hecho sino incrementarse y las relaciones entre Corea del Sur y la capital grancanaria se han convertido en un pilar fundamental para el desarrollo de iniciativas de carácter social y económico.



Hidalgo viajará junto a una treintena de representantes políticos de Israel, Brasil, Rusia, Ucrania, Chile, Paraguay, Estados Unidos, Bielorrusia, Filipinas, Libia, Turquía, Omán, Gabón, Kenia, Sudán, Congo, Sri Lanka, Vaticano y Kirguistán, invitados también por la 'Korean Foundation', que ha preparado diversos encuentros institucionales y culturales, como a la alcaldía de Seúl y al Ministerio de Asuntos Exteriores.



La 'Korean Foundation' es una organización diplomática pública sin ánimo de lucro establecida en 1991 para contribuir a fomentar una mejor comprensión de Corea del Sur y promover la amistad internacional en la comunidad internacional, destaca la nota del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.



El jueves 7 de septiembre la delegación que encabeza Hidalgo firmará un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, con una población de unos 3,6 millones de habitantes.



También en Busan, los representantes de Las Palmas participarán en la ceremonia de apertura del 'Partnertship Pilot Program of the Word Fisheries University', de la Universidad Nacional de Pukion, que presidirá el ministro de Océanos y Pesca coreano.



Luego, el viernes 8, se celebrará una reunión con altos cargos del gobierno municipal de Seúl y además de un encuentro con el vicealcalde, Hidalgo mantendrá una reunión con el embajador de España en Corea, Gonzalo Ortiz Diez-Tortosa.