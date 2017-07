Podemos cree que el PSOE deberá explicar el apoyo de NC al techo de gasto

Podemos considera que todavía hay tiempo para que el PSOE pueda convencer al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, de que rechace el techo de gasto del Gobierno, pero si no es así cree que habría que preguntar a los socialistas cómo es posible que permita que su socio electoral vote lo contrario.



"Habría que preguntarle al PSOE humildemente y con modestia cómo puede ser que su socio, en un tema fundamental como el techo de gasto, vote al revés", ha dicho Echenique en rueda de prensa tras la ejecutiva de su partido, en la que ha comparado la situación de Nueva Canarias con la de Foro Asturias o Unión del Pueblo Navarro, socios del PP, que votarán con el Gobierno el techo de gasto.



Para Podemos el techo de gasto del Ejecutivo supondrá la continuación de las políticas de austeridad y los recortes, por lo que la formación morada votará en contra y lo rechazará con una alternativa económica, en la que apuesta por reformas fiscales para incrementar en 19.500 millones la cifra del Gobierno.



La formación morada ha pedido responsabilidad al resto de partidos que van a apoyar el techo de gasto, pero especialmente al PSOE, al que ha vuelto a instar a "convencer" a Quevedo para evitar que continúen las "políticas injustas".



Según Echenique, es poco usual que un socio de coalición vote lo contrario que los socialistas en temas "estratégicos" después de haberse presentado juntos a las elecciones. "No lo vemos en el PP", ha recordado en alusión a Foro Asturias y UPN, que votarán a favor del techo de gasto con el PP.



El secretario de Organización de Podemos espera que esta semana pueda celebrarse una reunión de equipos con el PSOE, aunque por ahora no hay nada cerrado.



Echenique ha asegurado que sus respectivas portavoces parlamentarias, Irene Montero y Margarita Robles, mantienen contactos fluidos, pero no han concretado fecha para ese encuentro que pactaron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.



De momento, Podemos se muestra a disposición del PSOE para mantener una reunión esta misma semana y avanzar en acuerdos en políticas públicas, pero sigue esperando que los socialistas les confirmen también su disponibilidad.