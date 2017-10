Podemos pide una comisión de investigación sobre el área de Deportes de Gran Canaria

Podemos en el Cabildo de Gran Canaria propondrá este miércoles en el pleno que se apruebe una comisión de investigación sobre las adjudicaciones en el área de Deportes de los años 2015, 2016 y 2017, una época que el partido cataloga como "un agujero negro de opacidad y de malas prácticas en la contratación".

El portavoz de la formación morada, Miguel Montero, plantea que esta comisión de investigación es “urgente y necesaria” y que por ello debe tener una duración máxima de 12 meses para que en un año se tengan las conclusiones de las responsabilidades políticas “de lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo” en Deportes.

Podemos ha tomado la decisión de llevar a cabo esta iniciativa después de que este lunes Montero pudiera acceder a contratos del anterior consejero, Lucas Bravo de Laguna, relacionados con la Gran Canaria Maratón de 2014 y 2015 y el Mundobasket 2014. “Me bastaron dos horas y media para entender que no es cierto que se haya producido esa investigación por parte del actual consejero”, en relación a lo anunciado por Ángel Víctor Torres tras hacerse públicos los acuerdos entre su antecesor con Volaví Canarias SL, empresa de la actual socia del exconsejero popular.

Sobre los contratos adjudicados durante el periodo en el que Bravo de Laguna estaba al frente de Deportes, Montero entiende que es indispensable realizar "una investigación en profundidad" porque "no se han hecho las cosas bien". Eso sí, el exconsejero de Juventud adelanta que su partido descarta acudir a la Justicia con este tema porque no poseen toda la información y porque no les parece "lógico judicializar la política", sobre todo porque "quien tiene los servicios jurídicos y la capacidad de hacerlo es el consejero de Deportes y el actual grupo de gobierno".

Sobre esta comisión de investigación, Montero avanza que es la primera vez que se pide en el ámbito del Cabildo y que con ello no solo se busca poner el ojo en el mandato del PP sino también en el actual consejero. "Queremos confirmar si se sigue operando de la misma manera en el área de Deportes, y mucho nos tememos que sí", recalca.

De todos modos, Montero es consciente de que su partido tiene “muy complicado” que su iniciativa salga hacia adelante. De hecho, recuerda que en junio ya pidieron una auditoría de procesos y esta no fue aceptada. "Es difícil que lo aprueben porque este grupo de gobierno es contrario a la transparencia en la gestión y refractario en el control de la oposición hasta el punto de que información que pedimos el 7 de agosto a día de hoy no la tenemos", concluyó.