Un exvocal del Poder Judicial y exletrado de las Cortes dice que el sistema electoral genera "inestabilidad crónica" en el Gobierno de Canarias

Enrique Arnaldo Alcubilla, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ex letrado de las Cortes, ha asegurado este lunes en el Parlamento de Canarias que el reparto desproporcionado de los escaños en base al mayor peso de los territorios de las islas menos pobladas "no ha garantizado la estabilidad" en el Gobierno de Canarias.

"El sistema ha garantizado las alternancias, aunque siempre pivotando en una fuerza política, y al menos desde 1996, que es desde que yo conozco más la realidad canaria, la inestabilidad gubernamental es crónica", ha asegurado el experto propuesto por el Grupo Popular.

Aunque no propuso un sistema concreto, Alcubilla defendió que "ninguna isla pierda" diputados, "pero mejorando la proporción actual", descompensada a favor "mucho más de lo razonable" hacia las islas no capitalinas.

Asimismo, defendió un número de diputados impar, que se rebajen las barreras electorales y se mantenga la circunscripción insular sin introducir una regional, pero añadiendo más diputados para las Tenerife Gran Canaria.

"Una de las reglas de cualquier reforma electoral es el consenso y por eso sería necesario sincronizarla con la reforma del Estatuto", afirmó, toda vez que "elevar el número de diputados no es una modificación sustancial" de la Carta Magna canaria, pero "crear una circunscripción regional, creo que sí".