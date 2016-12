De la Serna dice que Fomento es "sensible" con La Aldea pero no anuncia actuaciones

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado este miércoles que en su departamento son "perfectamente conscientes y sensibles de la situación por la que atraviesa La Aldea" por la falta carreteras adecuadas en el municipio grancanaria, aunque no ha anunciado nuevas actuaciones al respecto.



Para solucionar la situación de esa localidad, cuyos habitantes han pedido tradicionalmente construir una carretera alternativa a la que la conecta por el norte con el municipio de Agaete, la GC-200, que criticaban por insegura en medio de una coyuntura que se ha agravado al ser cerrada en noviembre tras unos desprendimientos, la apuesta del ministro ha sido buscar acuerdos entre administraciones.



En concreto, ha dicho que espera "poder llegar a un acuerdo que tenga presentes a los ciudadanos, que -ha asegurado- son nuestro principal objetivo".



El titular de Fomento, que ha hecho estas afirmaciones tras una reunión que ha mantenido con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al inicio de una visita que efectúa a Gran Canaria, ha insistido, en todo caso, en declarar su preocupación por los problemas de La Aldea.



Hasta el punto de que "no queríamos desaprovechar el viaje sin visitar las actuaciones que ahí están llevándose a cabo, de forma coordinada entre el Ministerio de Fomento y el propio Gobierno de Canarias", ha sostenido Íñigo de la Serna, que, de hecho, ha acudido a ver las obras de construcción de la nueva carretera que ha de sustituir a la GC-200 tras su reunión con Clavijo.



Si bien, preguntado por qué cantidades podría aportar su Ministerio para financiar dichas obras y contribuir así a que se agilicen, después de que sus plazos de ejecución se hayan ido demorando desde varios años atrás, ha aclarado que no estaba en disposición de aportar cifras, debido a que su Gobierno no posee todavía un presupuesto para 2017.



Presupuesto que, en todo caso, ha dudado que pueda servir para costear las actuaciones referidas sin la colaboración económica de otras administraciones, debido a la elevada cuantía de los trabajos pendientes en esa carretera.



Una vía en la que "también es cierto que el siguiente tramo a realizar tiene una inversión mucho más elevada que el anterior", ya que "estamos hablando de 187 millones de euros" y, "por tanto, es una inversión muy importante" la que se necesita, ha declarado el ministro.