Aviso amarillo por vientos fuertes y calima en toda Canarias para este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso amarillo para este lunes en todo el territorio de Canarias ante la previsión de que haya vientos fuertes y calima.



Ambos fenómenos afectarán a la mayoría de las islas, según se detalla en la web de la Agencia de Meteorología, donde se precisa que las únicas excepciones serán La Palma y Gran Canaria, en las que el aviso amarillo se ha emitido sólo por la presencia notable de polvo en suspensión, pero no porque haya también peligro por la intensidad del viento, a diferencia de lo que ocurre en el resto del Archipiélago.



El referido aviso amarillo, que implica que hay riesgos por los fenómenos meteorológicos adversos señalados pero no en un grado importante, se mantendrá en vigor este martes pero sólo por la presencia de calima, al estar previsto que los fuertes vientos amainen algo pasada la jornada de este lunes, de acuerdo a lo que se indica en dicha web.



En ella se anticipa, además, que a partir del miércoles, día 28, se desactivará ese aviso, al no esperarse para entonces ninguna situación de riesgo relevante derivada de la situación del tiempo.