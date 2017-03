"El discurso machista se ve reflejado en las canciones de amor aunque cambie el ritmo"

El machismo no sólo está presente en los escenarios más evidentes. En ocasiones, llega a pasar desapercibido en el mundo audiovisual, de manera que el cine, la publicidad o la letra de las propias canciones se han eco de la realidad desigual de la mujer frente al hombre. La directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ángeles Mateo del Pino, lo ha puesto este martes de manifiesto a través de un recorrido musical que ha abarcado distintos periodos y diferentes géneros.

Las canciones de amor siguen reflejando ese discurso del amor cortés en el que la mujer tiende a ser idealizada y situada como objeto de deseo. "Cambia el ritmo, los tonos pero el discurso sigue siendo el mismo”, señala Ángeles Mateo.

Durante las jornadas Mujer y Sociedad: Genero y cultura audiovisual, que se celebran esta semana en la Facultad de Humanidades, la directora de la unidad de Igualdad a través de su ponencia Sonidos del discurso amoroso. Poder, seducción y resistencia: ¡Me estás oyendo, inútil! hizo referencia a distintos géneros: tangos, boleros, reggeton... para demostrar que "el discurso amoroso que no es gratuito ni actual y tiene que ver con la forma de entender el amor en nuestra cultura occidental".

“Los boleros no son ciertamente machistas… es la construcción del amor que nosotros evidenciamos en los boleros. Las oposiciones de las mujeres del sí o del no, la vida y la muerte, termina finalmente constituyendo una mujer que es mala, libidinosa, zafia", explicó. De este modo, citó a Paquita la del Barrio y expuso diferentes ejemplos.

Esa construcción también la podemos ver en el tango. "La mujer es la que me hace sufrir, la mala, la que me deja, la que no se porta bien conmigo, según el hombre", señaló.

"Me gustaría que a corto plazo no existieran unidades de igualdad en las universidades porque la desigualdad se ha erradicado"

La actual directora de la Unidad de Igualdad de la ULPGC lamentó este martes en declaraciones a Canarias Ahora que estas áreas tengan que existir debido a la desigualdad que sigue habiendo y a que es necesario velar por el cumplimiento de las políticas de igualdad. No obstante, le gustaría que a corto plazo se pudieran erradicar estas unidades porque querría decir que se han superado las desigualdades.

Ángeles Mateo considera que es necesario dotar a estas áreas de mayores recursos económicos y humanos ya que actualmente la lleva ella y una becaria. "Hay que velar por hacer informes, porque se cumplan las leyes y por organizar actividades de formación y además colabora con instituciones, entidades, organizaciones..."Por ello, considera que es demasiado trabajo para una sola persona que además cumple otras funciones dentro de la Universidad.

No obstante, con los pocos recursos que cuenta, señala que se ha realizado desde 2013 un diagnóstico en tema de la igualdad para conocer cuáles son las debilidades y fortalezas de la Universidad en este sentido. También se ha elaborado un protocolo de Igualdad y otro de Lenguaje No Sexista, a la vez que se está elaborando otro sobre Acoso Sexual.

Para la profesora de la universidad, uno de los principales problemas con los que se encuentra la mujer es que, a pesar de que ocupa un mayor porcentaje de las plazas de la universidad, en un momento de su vida se sigue viendo obligada a elegir entre su carrera y su familia. Esto, a su juicio, sucede porque no existen políticas de conciliación que permitan disfrutar de ambas cosas (trabajo y familia).

Además, sostiene que hay que velar porque las políticas que se hacen se cumplan, y como ejemplo de ello pone las políticas en materia de violencia machista, cuando seguimos teniendo un alto índice de mujeres que sufren esta violencia en España.