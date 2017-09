Primeras horas de "humo cero" en la cumbre de Gran Canaria tras el incendio

La cumbre de Gran Canaria ha registrado las primeras horas de "humo cero", ya que no ha habido incidencias ni reactivación de focos desde anoche tras el incendio declarado el pasado miércoles en la zona, según ha informado el Cabildo de la isla.



El área de Medio Ambiente de la Corporación insular ha detallado que durante la noche, en la que han trabajado 80 efectivos, solo ha habido una falsa alarma en Agualatente.



Durante la mañana de este martes se ha procedido al relevo de las unidades y a recorrer el perímetro afectado, de más de 2.700 hectáreas, lo que ha permitido declarar "humo cero" en la Cruz de Tejeda.



No obstante, se sigue supervisando el área afectada, con actuaciones en las cabañas de Cortijo de Huertas y con vigilancia de dos puntos calientes, en Monte Constantino y Llanos de Ana López.



El consejero de Medio Ambiente del Cabildo grancanario, Miguel Ángel Rodríguez, ha afirmado este martes en una rueda de prensa que no hay novedades respecto a la investigación que se sigue para esclarecer el origen de este incendio, que ya ha descartado la causa natural.



"El origen del incendio tiene la mano humana detrás, aunque aún no se conoce si se trata de una negligencia o de un incendio intencionado", ha referido.



Actualmente trabajan en la investigación del suceso la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

Por su parte, e l presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha confiad en que en los próximos días se pueda dar por extinguido el incendio. En declaraciones a los periodistas, Morales ha señalado que no existen novedades acerca del fuego, sobre el que aún se trabaja para evitar que se pueda reactivar.



Así mismo, ha señalado que sobre origen del fuego tampoco puede facilitar más información porque se está investigando, ya que sospechan que ha sido originado por una persona, tras descartarse que fuera provocado por causas naturales.



El presidente del Cabildo ha hecho estas declaraciones con motivo de la presentación del jurado del VI Consurso Internacional Alfredo Kraus.