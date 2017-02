El nuevo consejero de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria sueña con una “Consejería de la Felicidad” a la espera del reparto de áreas

Miguel Ángel Rodríguez ha tomado este viernes posesión de su cargo como consejero de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria en sustitución del exvicepresidente segundo, Juan Manuel Brito, que decidió abandonar la institución tras ser expulsado del partido, para no desequilibrar el pacto entre la formación morada, Nueva Canarias (NC) y el Partido Socialista (PSOE).

Tras la marcha de Brito, Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias y Participación Ciudadana han pasado a depender de la Presidencia que ostenta Antonio Morales, hasta cerrar un acuerdo con la dirección de Podemos que redistribuya las mismas. De momento, Rodríguez desconoce las áreas que gestionará y aunque dijo no decantarse por ninguna, en declaraciones a los medios de comunicación manifestó que “a mí me gustaría crear una Consejería nueva, la de la felicidad, porque yo creo que todos venimos a este mundo a ser felices y no nos tenemos que olvidar de eso”. “Desde las administraciones públicas necesitamos velar por la felicidad de la gente”, añadió.

El consejero afirmó haber transmitido al partido sus capacidades e ilusiones y precisó que la dirección de Podemos mantendrá este sábado una reunión con Morales para concretar el reparto. Rodríguez entiende que Podemos valorará las ventajas e inconvenientes de que él adquiera áreas que hasta la fecha se encontraban dirigidas por sus compañeros de partido y sostuvo que “intentarán buscar al mejor candidato”.

El presidente del Cabildo explicó que no se ha podido hacer la redistribución de las áreas hasta la toma de posesión de Rodríguez, por lo que prevé que la próxima semana este asunto quedará resuelto. “No se debe retrasar mucho más, lo normal es que una vez ha tomado posesión el consejero se delegue el área que en estos momentos está adscrita a Presidencia para que empiece a trabajar con la delegación que se le efectúe”, señaló.

Respecto al nuevo reparto que asumirán los consejeros de Podemos, aseguró haberle planteado a la dirección de la formación morada que “no se puede producir una redistribución generalizada” y que la asignación se ha de centrar en Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias y Participación Ciudadana.

Morales añadió que corresponde al partido que dirige Meri Pita en Canarias decidir quién asume la vicepresidencia segunda.

Bancada de Podemos en el Pleno del Cabildo de Gran Canaria. Alejandro Ramos

Rodríguez insistió en que “voy a trabajar con muchísima ilusión, ganas y amor, para mejorar nuestra isla. Acabo de estar un rato en el Pleno y les confieso que no me gusta ese ambiente de hostilidad, porque al gobierno y a la oposición nos debería unir el solucionar los problemas de los ciudadanos y no tanto echarnos en cara otras cuestiones”.

Sin inestabilidad

Tanto el portavoz del Partido Popular (PP) en el Cabildo, Felipe Afonso El Jaber, como el de Unidos Por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, señalaron la necesidad de que el grupo de gobierno cierre el reparto de áreas y un capítulo que el primero tachó de crisis y el segundo de inestabilidad.

Tanto Morales como el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Pleno, Carmelo Ramírez, negaron la existencia de una crisis y aseguraron respetar la dinámica de Podemos. Al respecto, el presidente insular aseguró que la Consejería que dirigía Brito ha seguido trabajado e impulsando iniciativas como la Transgrancanaria.

Bravo de Laguna recordó las palabras de Brito en las que acusaba a la dirección de Podemos de ser el mayor elemento de inestabilidad del Cabildo y cuestionó a Morales si su pensamiento era semejante. El presidente, sin embargo, dijo no compartir esa tesis. Asimismo, definió el procedimiento llevado a cabo para sustituir al exvicepresidente segundo como “ágil”.

Durante el pleno también tomó de su cargo como consejera de Unidos por Gran Canaria, Ruth León, en sustitución de Esther Monzón.