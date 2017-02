Juan Manuel Brito renuncia a su acta de consejero del Cabildo de Gran Canaria tras su expulsión de Podemos

El vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Medio Ambiente, Seguridad y Participación Ciudadana, Juan Manuel Brito, ha anunciado este miércoles que ha tomado la decisión de renunciar a su acta tras ser expulsado de Podemos, partido con el que se presentó a las elecciones. A partir de ahora, deja todos los cargos que ostentaba en la Institución.

Brito afirmó en una rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria que ha resuelto marcharse de la Institución insular para no generar inestabilidad en el pacto que mantienen Podemos, Nueva Canarias (NC) y el Partido Socialista (PSOE). Lo ha hecho después de conocer las conclusiones del informe jurídico de la Corporación que le obliga a pasar al grupo de los no adscritos, pero en el que se recoge que, en términos jurídicos, el presidente insular, Antonio Morales, no tiene la obligación de cesarle de sus competencias.

A pesar de haber dimitido, asegura que recurrirá su expulsión de la formación morada ante los tribunales. De hecho, presentará cuanto antes una denuncia por la vía civil, pues está convencido en que la Justicia le dará la razón.

Brito fue expulsado por no rendir cuentas a su partido y conformar una organización paralela, Sí se Puede, entre otras razones. Sin embargo, el hasta ahora consejero insiste en que el partido se ha saltado los estatutos y “hasta la Constitución” para expulsarle.

Sobre las trampas llevadas a cabo en las primarias del partido (publicadas en exclusiva por Canarias Ahora) que le hicieron ganador por 14 votos y cabeza de lista al Cabildo, señala que ya ha reiterado que es “falso” y opina que la Comisión de Garantías Estatal debería investigar también las “irregularidades” cometidas por la plancha oficialista de Podemos. "Si se quiere investigar, que se investigue todo", sentenció.

El ya exconsejero cree que ha aguantado este año “lo irresistible” porque estaba convencido de que el proyecto de cambio merecía la pena. Señala que si dependiera sólo de él continuaría en el Cabildo hasta la resolución de la Justicia, pero este asunto está haciendo “mucho daño” a su entorno y, por ello, ha decidido apartarse.

Brito aseguró, tras conocer su expulsión, que no iba a renunciar a su acta y que se mantendría en el Cabildo con el aval jurídico. Sin embargo, indica que ahora no puede permitir que se le utilice "para atacar al Gobierno y al presidente insular”. No obstante, aclara que no se va de la política y que peleará para que se le reintegre en Podemos, a la vez que trabajará para que Sí se Puede cobre fuerza como un movimiento que dé voz a las personas que han estado más apartadas de la formación. A partir de este momento, también se dedicará a su familia, a estudiar y a investigar.

Futuro de Podemos en el Cabildo

En cuanto a su compañera de partido y también promotora de Sí Se Puede, la consejera de Igualdad, María Nebot, remarcó que sólo puede hablar de su propia situación y que en los próximos días se conocerá en qué posición quedará su compañera. “En Podemos Canarias todo es posible”, subrayó.

Brito insistió en que la decisión de comparecer solo, sin el apoyo de otros miembros del Cabildo, ha sido suya y que, por el momento, sólo ha hablado con Antonio Morales de este asunto, quien le ha dicho que respeta y entiende su decisión. En cuanto a los demás miembros del pacto, agradeció el apoyo recibido desde el primer momento.

“ El problema creo que no termina aquí, no acaba con esta decisión mía, el problema es que quienes llevan un año haciendo oposición entiendan y cambien de actitud”, señaló refiriéndose a la dirección canaria de Podemos, un órgano que, a juicio, "se ha convertido en el principal problema de este Cabildo y esto es inadmisible para quienes creemos que esto en un Gobierno de cambio".

Además, acusa a la dirección de Podemos en Canarias de querer controlar al partido por la vía de la expulsión y resaltó que "el miedo se ha instaurado en muchas personas del partido a la hora de posicionarse públicamente".

Cuestionado sobre qué ocurrirá con sus cargos de confianza, apuntó que sólo cuenta con un trabajador de este tipo y que tendrá que esperar a qué dice la vía administrativa para conocer si tendrá que ir del Cabildo. También volvió a desmentir haber otorgado subvenciones públicas a dedo y, por último, dijo que desconoce quién le sustituirá y cómo se distribuirán las áreas que deja en la Corporación.

¿Quién ocupará el cargo de Brito?

Tras la dimisión del vicepresidente tercero del Cabildo de Gran Canaria, el número cinco en la lista a la Institución es Miguel Ángel Rodríguez ha asegurado que tiene ilusión, pero esperará a reunirse con el partido antes de tomar una decisión, sobre si entra o no en el grupo de gobierno. "Si me siento cómodo diré que sí", subraya.

A Rodríguez le preocupa el clima de tensión vivido tras la expulsión de Brito, por lo que prefiere esperar y conocer en qué puede ser útil y qué área se le designará antes de de decidir. Este miércoles se reunirá con la secretaria de organización, Conchi Moreno, para abordar este asunto y más adelante lo hará con Antonio Morales.