El relevo de Brito en la lista de Podemos pide "normalizar" el ambiente en el gobierno del Cabildo de Gran Canaria

Miguel Ángel Rodríguez, número cinco en la lista de Podemos al Cabildo de Gran Canarias en las elecciones de mayo de 2015, ha pedido como condiciones para tomar el acta que ha dejado libre Juan Manuel Brito tras su renuncia que se "normalice" el ambiente en la Corporación insular y que los partidos se centren en el trabajo.

Rodríguez, tras reunirse este mismo miércoles con la secretaria de organización del partido en Canarias, Concepción Moreno, ha expresado que existe "buena predisposición de empezar una etapa dentro del pacto" y que espera trasladarle a Antonio Morales en una futura reunión "la predisposición de seguir trabajando en la misma línea y mejorar las relaciones".

"Estamos negociando y valorando todas las posibilidades y si se entiende que puedo aportar y sumar, yo encantado, y si no tampoco es que tenga un interés especial en el cargo. Yo estoy bastante bien en Gran Canaria Accesible [donde es técnico], mi idea es seguir aportando y si es un lado u otro me da igual", recalcó Rodríguez, que entró en la plancha de Podemos en el Cabildo dentro de la lista de Contigo Podemos, candidatura encabezada por Juan Manuel Brito.

El posible nuevo consejero ha hecho especial hincapié en que su requisito para formar parte del tripartito en el Cabildo es que se dé "el escenario" en el que "el ambiente" se normalice. "Yo quiero trabajar, no quiero líos ni luchas de poder, venimos a trabajar. Si entiende Antonio Morales que yo puedo aportar en algún área desde mis capacidades y mi perfil, allí estaré", sentenció.

Pita cree que el ambiente dependerá de cómo se comporte Nebot

Para la secretaria general de Podemos en Canarias, Meri Pita, que los cuatro consejeros de la formación morada encuentren un clima de entendimiento dependerá en parte de la consejera María Nebot, persona fiel a Juan Manuel Brito y una de las impulsoras de Sí Se Puede en Gran Canaria. "Veremos a ver cómo responde Nebot", sugirió Pita antes del acto de campaña que tuvo dentro de la candidatura a Vistalegre 2 de Podemos para todas.

Pita considera que Miguel Ángel Rodríguez aceptará entrar en el Cabildo ya que si no estuviera interesado ya "habría dicho que no, si no dice que no es que querrá". Además, opina que el pacto entre Nueva Canarias, PSOE y Podemos "sigue tal cual" porque "los acuerdos no se hacen con personas sino con organizaciones. Mientras sea un pacto que favorezca la mayoría social de Gran Canaria, Podemos va a mantener este pacto", subrayó.

Así mismo, la secretaria general aseguró que tras la renuncia del ya exconsejero de Medio Ambiente el partido va a "intentar que haya un control muy serio" en las actuaciones de sus cuatro consejeros en la Corporación insular. Y es que uno de los motivos por los que se expulsó a Brito fue el hecho de no rendir cuentas al partido, aunque tampoco, tal como reconocían los consejeros cabildicios, la formación morada en las Islas atendía a los requerimientos de sus miembros en la Corporación.

La también diputada nacional ha expuesto que la decisión tomada por el exvicepresidente segundo del Cabildo grancanario "tardó en llegar" ya que "lo legítimo era que entregara el acta" después de que la formación morada decidiera "que este señor no sigue los postulados de Podemos y no podía seguir en Podemos".

Por último, sobre las acusaciones vertidas por Juan Manuel Brito de que la Comisión de Garantías Estatal debería investigar las "irregularidades" cometidas por la plancha oficialista de Podemos durante las primarias, Pita ha apuntado que el exconsejero "es dueño de hacer y lanzar el fango que quiera" pero que estas trampas "no las puede haber porque no las hubo, es sencillamente ganas de intentar encharcar el tema de las acusaciones que se vertieron contra él de determinados sectores suyos de Acción en Red", además de añadir que si hubiera existido anomalías en los votos de Claro que Podemos, Brito "habría presentado pruebas".