“Juanma Brito nos dio 600 euros para crear perfiles falsos en Podemos”

“[…] Juanma [Brito, actual vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y cabeza de lista de Podemos en 2015 al gobierno de la isla] lo que hizo fue abrir una caja de cartón del mueble de su despacho de Acción En Red, nos dio el dinero y nosotros fuimos al Puerto a comprar esas tarjetas prepago para poder crear esos perfiles falsos junto con los DNI y poder votar la lista de Juanma”.

Así explica una de los autores del pucherazo en Podemos en 2015 cómo se llevó a cabo la manipulación de votos a favor de la candidatura de Juan Manuel Brito a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, frente a la oficialista que en su momento lideraba el ahora también consejero crítico con la dirección regional de Podemos Miguel Montero. “Nos dio 600 euros y las tarjetas que compramos fueron más de 50”, concreta; “fuimos por varias compañías, no solamente las más conocidas […]”.

Al día siguiente, 29 de marzo de 2015, volvieron a la sede de Acción en Red en Las Palmas de Gran Canaria, y relata cómo ejecutaron del siguiente modo la manipulación de votos a favor del candidato de su ONG: “Yo estaba en mi despacho, Juanma en el suyo y Abián en uno que le llamábamos la pecera. Entonces yo iba creando correos electrónicos, se los iba pasando a Juanma, por email o escritos y Abián iba activando el resto de tarjetas que le quedaban e iban votando. También me pedían correos electrónicos y yo se los daba y ellos iban votando la lista de Juanma”.

“Abián se metió en una página de Internet. Pone en google crear DNI falsos y a raíz de ahí se genera un DNI que automáticamente se asocia a un nombre y un apellido, pero esa persona no existe”, explica la arrepentida del pucherazo. “A esa persona se le asignaba un correo que yo creaba, se le inscribía en Podemos y votaba la lista”, abunda. Todo se hacía desde la sede de Acción En Red en Las Palmas de Gran Canaria, en esos días de marzo de 2015, pero la denunciante deja claro algo: “Sólo lo sabíamos tres personas, en este caso las dos personas implicadas y yo”.

Todo respondía a un plan previamente diseñado. Desde Acción En Red Canarias se tenía claro hacía meses que Podemos debía ser el vehículo político de sus objetivos. Y les había llegado “la noticia a Juanma que la otra lista [dirigida por la secretaria general autonómica, Meri Pita] estaba haciendo trampas y en ese momento el objetivo de las personas que apoyábamos a Juanma era ganar las primarias. Nos reunimos Juanma, Abián y yo para hablar de esto que nos había llegado y ver de qué forma podíamos producir votos para ganar la votación. Se nos ocurrieron varias ideas, la principal no fue la compra de tarjetas prepago, sino utilizar a personas amigas o conocidos, familiares que no tienen nada que ver con política y avisarles que les llegaría un código de verificación. Pero fueron pocos. El siguiente paso ya Juanma preguntó si sabíamos cómo crear DNIs falsos….”

La denunciante formaba parte del núcleo más íntimo del candidato desde la ONG Acción En Red. Es consciente de que en el entorno del activismo social casi todo el mundo sabe quién es, pero prefiere que no se propague su identidad más allá del circulo de conocidos. De ahí que hayamos respetado su decisión de difuminar en los vídeos su rostro y su voz. Aún así, ha querido dejar claro sus motivos a la hora de denunciar el pucherazo del que fue parte activa: “Parto de la base de que lo hice mal. Lo reconozco. Es una praxis que no es legítima bajo ninguna justificación”.

Responde también a que “en ese momento lo hice porque había una vez más una probabilidad de que ganaran los malos, por decirlo de alguna forma, y creía firmemente en el proyecto. Era un clima en el que todos estábamos a una, todos teníamos que defender este proyecto”. Y de su periodo de descompresión alega: ”Estuve un tiempo largo desde que me empecé a desvincular de Acción En Red hasta hacer autocrítica. Es entonces cuando empiezo a hacer un análisis y me doy cuenta no solamente con ese hecho en sí, que es lo que estoy haciendo. Decido contarlo porque la gente lo tiene que conocer, y la gente tiene que saber lo que sucedió. Los hechos fueron los hechos. También por conciencia, porque es una forma de liberación hacia mí misma y hacia el resto de personas que piensan que el proceso fue limpio, y no fue para nada limpio, hemos engañado a la gente, y no me siento precisamente orgullosa de ello”.