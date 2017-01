Juan Manuel Brito se mantendrá en el gobierno con el aval jurídico del Cabildo pese a su expulsión de Podemos

La expulsión definitiva de Juan Manuel Brito de Podemos, ratificada esta semana por la Comisión Estatal de Garantías Democráticas de la formación morada, no implicará la salida del consejero y vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria del gobierno insular. Según ha explicado este viernes el propio Brito, los servicios jurídicos de la institución avalan su continuidad aun cuando la Ley de Cabildos impide a los no adscritos (la condición que ostentará a partir de ahora el también promotor de Sí Se Puede Gran Canaria) obtener la dedicación parcial o exclusiva como consejero del grupo de gobierno, es decir, cobrar por ejercer este cargo. Esa norma, vigente desde mayo de 2015, veta además su presencia en puestos directivos de entidades públicas o privadas dependientes del Cabildo.

“Hay una interpretación por parte de los servicios jurídicos distinta y eso tendría efecto (la pérdida del reconocimiento de dedicación parcial o exclusiva) si yo hubiese sido nombrado no adscrito antes de entrar en el Gobierno, no al revés. Una vez nombrado, no pierdo esas condiciones”, ha defendido el vicepresidente segundo del Cabildo en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Casa Palacio de Bravo Murillo, antes de la celebración del pleno ordinario de enero y arropado por miembros de la promotora de Sí Se Puede en Gran Canaria.

Brito ha reiterado que no entregará el acta de consejero y que recurrirá en los tribunales la resolución de la Comisión de Garantías de Podemos, ya que entiende que se han vulnerado sus derechos fundamentales. “Esta comisión ha llevado adelante un proceso que se ha saltado los principios del derecho y no ha sido, en absoluto, un proceso garantista. No acato, por lo tanto, la resolución de la Comisión de Garantías y me mantengo en la posición en la que estoy ahora”, ha abundado.

El órgano estatal de Podemos, presidido por Gloria Elizo, ha desestimado el recurso presentado por Brito y ha confirmado su expulsión definitiva con cinco votos a favor y la abstención de dos de sus miembros, que se mostraban partidarios de esperar a la celebración de la Asamblea Ciudadana Estatal, que tendrá lugar del 10 al 12 de febrero, para pronunciarse en un asunto de este calado.

El expediente que ha desembocado en la expulsión de Brito de Podemos se abrió en noviembre de 2016. La Comisión de Garantías Estatal decidió entonces suspenderlo de militancia por apartarse “de forma grave” de las líneas del partido, en una resolución que se sustentaba en ocho puntos. Entre ellos, la dirección estatal mencionaba su participación en la promotora que ha impulsado el partido Sí Se Puede en Gran Canaria, la falta de rendición de cuentas de su labor en el Cabildo a los órganos del partido, el intento de nombramiento de su pareja como directora de Igualdad de la institución insular, las subvenciones otorgadas a Acción en Red, la ONG que lideró hasta su entrada en política, o la decisión de su departamento de autorizar las batidas de cabras salvajes “sin la previa consulta y debate” en el seno de la formación. La denuncia de estas actuaciones partió de un grupo de cargos orgánicos y electos del partido.

Para Brito, los motivos de su expulsión son ajenos a la actividad desarrollada como consejero del Cabildo de Gran Canaria. “Tiene que ver con cuestiones totalmente partidistas”, ha manifestado el vicepresidente segundo, que cuenta con el respaldo del presidente insular Antonio Morales (NC): “Hablé con él y me expresó su apoyo porque no tiene ninguna queja, todo lo contrario, con respecto a mi actuación como consejero y vicepresidente segundo del Cabildo”.

El consejero ha señalado que a lo largo de la próxima semana trabajará junto a sus abogados en “la argumentación y los procedimientos” para presentar una demanda contra su expulsión. “Yo no voy a adelantar ninguna información al respecto porque mis abogados me han dicho que no haga ninguna declaración en ese sentido para no perjudicar a mi propia defensa. Veremos cuáles son los argumentos que ellos están preparando para conseguir que la Justicia haga lo que no ha hecho esta Comisión de Garantías”, ha aseverado.

Doble militancia

Brito también se ha referido a la enmienda presentada de cara al Congreso Estatal de Vistalegre por la portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana, y el diputado nacional Alberto Rodríguez para vetar la doble militancia en la formación. A este respecto, el promotor de Sí Se Puede Gran Canaria ha criticado a quienes “siguen por la senda de la exclusión, de la expulsión y la separación”. “No han entendido en absoluto el momento político que estamos viviendo en los últimos años y le están poniendo freno a cosas que van a perjudicar la posibilidad de construir un proyecto de cambio fuerte en Canarias”, ha apuntado Brito, que ha insistido en que la intención de Sí Se Puede es la de crear “una marea que sume, que incluya”.

“Si alguien desde Podemos quiere seguir en esta dirección, tendrá también que ser consecuente con lo que viene, con las consecuencias de una política que lo único que ha conseguido durante todo este año es debilitar al proyecto de cambio, expulsar a gente e imponer un estilo de política que nada tiene que ver con lo que muchos pensamos que tendría que ser este proyecto de cambio en Canarias”, ha concluido.