Podemos confirma la expulsión de Juan Manuel Brito

La Comisión Estatal de Garantías Democráticas de Podemos ha ratificado la expulsión definitiva del partido de Juan Manuel Brito tras rechazar las alegaciones presentadas por el viceconsejero segundo del Cabildo de Gran Canaria, que también es uno de los principales promotores de Sí Se Puede, partido paralelo a la formación morada.

Según informa el periódico La Provincia, cinco miembros de la Comisión de Garantías votaron a favor de la expulsión definitiva de Brito, mientras que dos se abstuvieron por considerar que el órgano presidido por Gloria Elizo no debería pronunciarse en un asunto de este calado en pleno proceso de la Asamblea Ciudadana Estatal del partido, que se celebrará del 10 al 12 de febrero.

La Comisión de Garantías abrió un expediente en noviembre al que también fuera el líder de la ONG Acción En Red [antes Canarias Alternativa], entre otras cuestiones, por la presentación de otro partido como Sí Se Puede en Gran Canaria, bajo el presunto paraguas de Podemos, o la falta de rendición de cuentas a la dirección autonómica. Se trataba del segundo expediente al que enfrentaba tras la denuncia, ya archivada, por abusos a una hija de su expareja.

El expediente de expulsión a Brito se abrió tras la denuncia colectiva presentada por un grupo de cargos orgánicos y electos del partido por una serie de irregularidades cometidas por Brito desde su entrada en el partido y en el Cabildo. En esta carta, le acusaban, entre otras cuestiones, de falta de transparencia en contrataciones o de estar detrás del intento de nombramiento de su pareja, la sexóloga Noemí Parra, como directora general de Igualdad, una medida frenada por el presidente del Cabildo, Antonio Morales (NC), que también llevó a la ruptura de la federación estatal de Acción En Red con el grupo de activistas liderado por Juanma Brito bajo el mismo nombre en las Islas.

Juan Manuel Brito ya ha anunciado que no entregará el acta y que recurrirá su expulsión en los tribunales. La medida ratificada esta semana implica que el actual viceconsejero segundo del Cabildo grancanario pasará al grupo de los no adscritos. Según la Ley de Cabildos aprobada justo después de las elecciones de mayo de 2015, los no adscritos no podrán obtener la dedicación exclusiva o parcial, es decir, no podrán cobrar un sueldo como consejero del grupo de gobierno ni podrán ser designados para cargos o puestos directivos de las entidades públicas o privadas dependendientes del Cabildo de Gran Canaria.

Sin embargo, desde la institución insular sostienen que existen informes de la Secretaría que avalan la presencia de un no adscrito en el grupo de gobierno.