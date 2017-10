La lista de espera en salud mental es de 45 días en Canarias

La lista de espera en salud mental en Canarias es de 45 días, conforme a datos de 2016, que ha facilitado este viernes el jefe de Psiquiatría del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, José Luis Hernández, quien ha considerado que se trata de un tiempo de atención razonable.



En declaraciones a los periodistas, Hernández ha advertido que puede haber algunas desviaciones y ha manifestado que se trata de un tiempo "más que aceptable", más si se compara con otras especialidades.



Así mismo, ha recalcado que la lista de espera en la población infantil y juvenil no supera los 15 días, salvo excepciones, y que cuando se ve a un paciente derivado de urgencias o de un médico de familia de forma preferente es atendido en un plazo no superior a los 15 días.



"No hay una espera importante en la atención al transtorno mental grave en Canarias", ha afirmado Hernández, quien ha añadido que está bastante "satisfecho y orgulloso" con los medios de que dispone la gerencia de su hospital y del Servicio Canario de Salud al servicio de los profesionales.



El jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Doctor Negrín ha afirmado que la asistencia en salud mental en Canarias está en una zona de "notable alto" si se compara con la de Europa y del resto de España.



Pese a la crisis económica, los servicios que se prestan en salud mental en las islas se han modernizado y no ha habido disminución de profesionales ni de la calidad en la atención a los pacientes, ha señalado el especialista, quien ha considerado que se dispone de una red de atención amplia y variada.



Además, ha informado de que la ratio de psiquiatras por habitantes en los países industrializados es de 0,66 por 10.000 habitantes, mientras que en Canarias es superior, al situarse en 0,68 por 10.000 habitantes.



Así mismo, ha dicho que en comparación al resto de España, según la Asociación Profesional de Neruopsquiatría de 2014, la ratio por cada 10.000 habitantes es de 0,81 psiquiatras de centros públicos y privados, mientras que en Canarias es también superior, al ser de 0,88.



En psicólogos clínicos, la ratio vuelve a ser mayor en Canarias, ha indicado Hernández, pues la relación es de 4,9 por cada 10.000 habitantes en España, sin embargo en las Islas es de 5,27.



De los profesionales de enfermería, tanto hospitalarios como extrahospitalarios, ha dicho disponer de ratios, pero ha sostenido que se ha producido un "crecimiento importante".



Así mismo, ha afirmado que la atención que se ofrece en salud mental en Gran Canaria y, en concreto, en el hospital Negrín, es de calidad.



En cuanto al número de camas hospitalarias por habitantes para pacientes mentales, ha dicho que en Canarias se dispone de 19,16 por cada 100.000 habitantes, frente a las 30 por cada 100.000 que se tienen en el conjunto de España, pero ello obedece a que se ha cambiado en las Islas el modelo de atención y ya no existen manicomios.



En Canarias se ha apostado por la asistencia extrahospitalaria y se cuenta con 162 plazas en miniresidencias, ha afirmado.