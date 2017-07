Continúan las altas temperaturas en Canarias

Las temperaturas continuarán altas este sábado en Canarias, de manera que en medianías y en zonas de interior podrán alcanzarse o superarse los 34 grados, sin descartarse localmente en costas principalmente del sur, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos en los litorales norte a primera y sobre todo a última hora.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso; se podrán alcanzar los 36ºC en medianías y zonas de interior de Gran Canaria y los 34ºC en medianías e interior de la mayoría de las restantes islas; no se descarta que localmente se alcancen los 34ºC en costas principalmente del sur de las islas.



Viento del nordeste en general, algo más intenso al final de la tarde, con brisas en costas; en medianías, nordeste a componente este disminuyendo de intensidad por la tarde.



En el mar habrá componente norte o nordeste fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6 en el oeste y este. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del norte de 1 metro. En costa suroeste, variable 2 con brisas y marejadilla.

Previsión para este sábado por islas:



Lanzarote



Poco nuboso o despejado, con algún intervalo matinal en costas a última hora. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, sin descartar que se alcanzarse los 34 ºC en zonas del interior y sureste de la isla. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, algo más intenso al final de la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 22 33



Fuerteventura



Poco nuboso o despejado, con algún intervalo matinal en costas a última hora. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, pudiendo alcanzarse los 34 ºC en zonas del interior y sureste de la isla. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, algo más intenso al final de la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 22 33



Gran Canaria

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos matinales en los litorales norte y nordeste principalmente a última hora. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Podrán alcanzarse e incluso superarse ligeramente los 36 ºC en zonas del interior y medianías orientadas al sur, sin descartar que se alcancen los 34 ºC de forma puntual en medianías del norte y en costas del oeste y sur. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h en costas con brisas en horas centrales, algo más intenso al final de la tarde; en medianías, de nordeste a componente este disminuyendo de intensidad por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 21 29



Tenerife



Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos matinales en el litoral norte y nordeste a primera y sobre todo a última hora. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Podrán alcanzarse los 34 ºC en medianías del este, sur y oeste y del área metropolitana, sin descartarlo de forma puntual en medianías del norte y en costas principalmente del sur y oeste. Viento del nordeste de 20 a 25 km/h en costas con brisas en horas centrales, algo más intenso al final de la tarde; en medianías, de nordeste a componente este disminuyendo a flojo por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 22 31



La Gomera



Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos matinales en el litoral norte a primera y sobre todo a última hora. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Podrán superarse los 34ºC en medianías y en zonas de interior, sin descartarlo de forma puntual en costas del sur. Viento del nordeste de 20 a 25 km/h en costas con brisas en horas centrales, algo más intenso al final de la tarde; en medianías, de nordeste a componente este disminuyendo a flojo por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera 22 31



La Palma



Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos matinales en los litorales norte y nordeste a primera y sobre todo a última hora. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Podrán superarse los 34 ºC en medianías del oeste y en El Paso, sin descartarlo de forma puntual en el resto de vertientes. Viento del nordeste de 20 a 25 km/h en costas con brisas en horas centrales, algo más intenso al final de la tarde; en medianías, de nordeste a componente este disminuyendo a flojo por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma 22 30



El Hierro



Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos matinales en los litorales norte y nordeste a primera y sobre todo a última hora. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Podrán superarse los 34 ºC en medianías y en zonas de interior, sin descartarlo de forma puntual en costas del sur. Viento del nordeste de 20 a 25 km/h en costas con brisas en horas centrales, algo más intenso al final de la tarde; en medianías, del nordeste a componente este disminuyendo a flojo por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 23 33