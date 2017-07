Prohibido de nuevo el baño en la playa de El Confital por contaminación

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha prohibido este viernes de nuevo el baño en la playa de El Confital al haberse detectado en la última analítica efectuada por la Dirección de Salud de Gran Canaria que el nivel de bacterias del tipo enterococos sobrepasa el límite óptimo establecido.



Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, Ciudad de Mar ha procedido este viernes al mediodía a subir la bandera roja y colocar carteles informativos alertando de la situación a los bañistas, ya que en la última analítica, realizada el pasado día 5, indican una concentración de esta bacteria de 1.100 unidades, formadoras de colonias de enterococos.



El Ayuntamiento ha lamentado el cierre de la playa, que también fue cerrada a finales de abril durante varias semanas por un episodio similar, y ha solicitado la colaboración ciudadana a la hora de seguir las recomendaciones.



Así mismo, desde el Ayuntamiento se asegura que los servicios municipales implicados no han dejado de trabajar para resolver esta situación de manera definitiva.



En este sentido, indica que el informe del estudio geofísico que se ha realizado en los últimos días es coherente con la hipótesis de que el origen de la contaminación que ha sufrido la playa desde el pasado 26 de abril puede llegar al mar a través del subsuelo de El Confital.



Los resultados indican anomalías en el subsuelo por lo que los esfuerzos se van a dirigir en los próximos días, con la colaboración de todas las partes implicadas, a localizar el posible foco, señala la nota.



Los últimos datos indican una fuente activa, lo cual puede explicar esta subida inusual de enterococos, debido a un filtrado difuso que llega al mar a través de fisuras del propio terreno y aflora en mayor o menor cantidad en función de la altura de la marea, lo que complica su localización, según los técnicos.



Los servicios municipales de Ciudad de Mar, Seguridad, Aguas y Patrimonio, además de Emalsa, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa AT Hidrotecnia han realizado desde el primer aviso por contaminación fecal más de una decena de acciones continuadas.



Entre ellas, se ha abierto tres tramos distintos de tuberías antiguas de El Confital, se han realizado inmersiones submarinas, analíticas de agua intensivas y periódicas en toda la costa, citometrías en la costa, analíticas en mar abierto, inspección de galerías, identificadores con fluorecina y rodamina, estudio geofísico, prueba de estanqueidad en la caseta de Cruz Roja, limpieza de lodos en la Casa Roja y su posterior conexión a la red de saneamiento y la inspección de la galería de Los Nidillos, entre otros.



Además, el Ayuntamiento ha mantenido la no recomendación al baño con carteles en la entrada de El Confital y bandera amarilla, a pesar de que los niveles de concentración de bacterias se redujeran en las últimas semanas, como medida de precaución hasta que no se localice el origen del vertido.