El 'padre' de la Ley de RTVC avisa a su partido (PSOE) de que el Gobierno y Negrín están vulnerándola

La crisis que la RTVC ha generado dentro del PSOE de Canarias se ha vuelto a manifestar en el mismo día en que se reunirá su Ejecutiva para anunciar la decisión del partido sobre el cese del presidente del ente público Santiago Negrín. Este mismo lunes, el promotor socialista de la ley de radiotelevisión pública de 2014, Manuel Fajardo, ha advertido de que el Gobierno de Canarias y el actual presidente están vulnerando la intención del legislador de esta norma aprobada en 2014.

El objetivo de la Ley, recuerda, era restar poder al presidente de RTVC y buscar la pluralidad con el Consejo Rector, algo que a su juicio no se ha cumplido. Releyendo el informe jurídico del Gobierno, por el que se ha dictaminado que el presidente del ente puede adjudicar cualquier tipo de concurso, asegura que se vulnera la filosofía de esta Ley y espera que su partido no lo acepte.

Fajardo ha explicado en una entrevista en la cadena Cope que el cese de Negrín ya estaba hablado en su partido desde finales de 2016, cuando se estaba renegociando el pacto -posteriormente roto- con Coalición Canaria. Además, hizo alusión a las palabras de la actual portavoz socialista en el Parlamento, Dolores Corujo, que reconoció en el pasado mes de julio la situación "preocupante y alarmante" del ente público y pidió la dimisión de Negrín.

El diputado socialista ha insistido en que si su partido decide este lunes no votar la destitución de Santiago Negrín lo acatará pero no lo entenderá ni lo compartirá. "No existe ningún motivo para que el PSOE cambie de actitud", subraya.

Fajardo recuerda que Negrín no ha puesto en marcha ninguno de los mecanismos que preveía la Ley para garantizar la dirección colegiada de los medios públicos. En 2016 ya se había puesto de manifiesto que "el Consejo Rector no contaba con un reglamento y todavía no cuenta; el presidente no había creado el Consejo de Informativos, no había creado el Consejo Asesor, no había presentado las directrices legales de producción, programación y comercialización, había sido incapaz de llegar a un consenso dentro del Consejo Rector..."

El padre de esta Ley también subraya que estas apreciaciones ya las manifestaron las dimitidas vocales del consejo rector Álvarez y Bravo, "que se marcharon por la falta de transparencia y funcionamiento democrático". En este sentido, lamentó que Negrín no dé información a los consejeros, que tienen que acudir al Comisionado de Transparencia para conseguirla.

Los nombramientos, recuerda, tampoco están claros. De hecho, los últimos nombramientos de directivos han sido impugnados por la vía contenciosa y "al cese de estas dos consejeras hay que añadir el cese de la secretaria accidental de un director financiero y de un director de relaciones institucionales".

Fajardo asegura que su partido le encargó informes para el cese de Negrín antes del 23 julio (cuando fue nombrado Ángel Víctor Torres secretario general del PSOE de Canarias) y que incluso los socialistas tienen redactado un texto para la modificación de esta Ley.

"No entiendo ligar el nombramiento del nuevo presidente a que se suplan las dos vacantes que hay. He hecho informes con posterioridad pero no me han vuelto a preguntar estos días", destaca.

Fajardo también ha recordado que a las dos vacantes del Consejo Rector se les acabaría el mandato en abril de 2018 y le sorprende que alguien quiera entrar en este órgano, que se abra un proceso y tener que abandonar el puesto el 27 de abril.